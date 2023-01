Cuando el ácido úrico no se elimina correctamente a través de la orina y se queda en el torrente sanguíneo forma cristales en las articulaciones y se producen inflamación y mucho dolor. Esa enfermedad es la hiperuricemia, que es más conocida como gota.

El exceso de ácido úrico en la sangre está relacionado con la dieta y por esta razón es clave conocer qué alimentos se deben evitar y cuáles contribuyen a disminuir los niveles de ácido úrico.

El portal MejorConSalud explica que el exceso de carnes rojas, las vísceras, el hígado y las mollejas se deben evitar en caso de padecer de gota. El consumo de embutidos grasos como el chorizo o las salchichas también se debe racionar.



También se recomienda bajar el consumo de pescados como salmón, sardinas, atún, caviar, anchoas, así como los mariscos: gambas, cangrejos, cigalas, mejillones, etc.



Se debe reducir el consumo de legumbres, sean frescas como los guisantes, o secas como garbanzos, lentejas, etc. En cuanto a verduras y hortalizas, se deben disminuir la ingesta de espárragos, champiñones, espinacas, puerros y tomates.



El consumo de alcohol aumenta los niveles de uratos o ácido úrico.

Los jugos para bajar el ácido úrico

Las fresas, frambuesas, arándanos y frutos rojos en general; las manzanas, las cerezas y las frutas cítricas como naranja, limón, pomelo, lima o mandarina contribuyen a disminuir los niveles de ácido úrico.

La manzana ayuda a reducir los niveles de uratos. Foto: iStock

También se recomienda consumir algunos jugos. Uno de ellos, según MejorConSalud es el de naranja, limón y rábano. Este jugo es rico en ácido fólico, vitamina C y minerales, elementos que ayudan a disminuir los niveles de ácido úrico en la sangre.



Otro jugo que puede disminuir el ácido úrico es el de zanahoria, mango y cerezas. Estas últimas ayudan a eliminar este componente de nuestro organismo.



Los jugos de apio y de manzana también son recomendados para bajar los niveles de ácido úrico. El de manzana se debe consumir después de las comidas.



Alcachofas, cebolla, calabaza y zanahoria. Así como el pollo, el pavo y el conejo, la leche desnatada, los yogures bajos en grasa que no contengan nata y los quesos no grasos se recomienda consumir para mantener los niveles de ácido úrico.



