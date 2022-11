Sin lugar a dudas, uno de los medicamentos, tanto recetados como de venta libre, más utilizados en Colombia es el acetaminofén, conocido en otros países como paracetamol. Pero, ¿para qué sirve y por qué es tan utilizado?



El acetaminofén pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos y antipiréticos (reductores de la fiebre). Su acción consiste en cambiar la manera en que el cuerpo responde al dolor.



Se usa principalmente para aliviar el dolor leve o moderado de las cefaleas (dolor de cabeza), dolores musculares, períodos menstruales, resfriados, y los dolores de garganta, muelas, espalda, así como de las reacciones a las vacunas (inyecciones) y para reducir la fiebre. También se puede usar para aliviar el dolor de la osteoartritis (artritis causada por la ruptura del revestimiento de las articulaciones).



Y es esa amplia gama de efectos lo que lo ha hecho muy popular entre médicos y droguistas, sin contar que es también uno de los medicamentos menos costosos en el mercado para aliviar el dolor, lo cual también lo hace de fácil acceso tanto por las personas como por las EPS. A esto hay que sumar que el gremio médico concuerda en que es uno de los medicamentos más seguros para los niños.



Sin embargo, como ocurre con cualquier producto farmacológico, es necesario tener ciertas precauciones, en especial con no caer en una sobredosis. Los adultos no deben tomar más de 3,000 mg como único ingrediente al día. Debe tomar menos si es mayor de 65 años. Tomar más, especialmente 7,000 mg o más, puede llevar a una fuerte sobredosis. Si tiene enfermedad renal o hepática, debe hablar acerca del uso de este medicamento con su proveedor de atención médica.



Y es que tomar demasiado acetaminofén puede provocar daños en el hígado, a veces lo suficientemente graves como para requerir un trasplante de hígado o causar la muerte. Usted podría tomar accidentalmente demasiado acetaminofén si no sigue atentamente las instrucciones en la receta o la etiqueta del paquete, o si toma más de un producto que contenga acetaminofeno.



