Tomar acetaminofén en el embarazo aumenta el riesgo de autismo

La exposición al acetaminofén durante la etapa fetal puede aumentar el riesgo de desarrollar Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad con (TDAH) y Trastornos del Espectro Autista (TEA), sugiere un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Agencia para la Investigación y Calidad Médica que acaba de ser publicado en ‘JAMA Psychiatry’.

De acuerdo con los hallazgos hechos por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, el consumo de acetaminofén durante el embarazo se relaciona de manera directa con el riesgo de padecer estos trastornos, con lo que se refrendan estudios anteriores que apuntaban a la misma conclusión.



Con base en la evidencia, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), instó a médicos y a autoridades sanitarias a hacer una cuidadosa consideración “antes de usar este y otros medicamentos para aliviar el dolor durante el embarazo”.



Para realizar el estudio a largo plazo, los investigadores tomaron un grupo de 996 niños menores de 10 años, de los cuales 257 tenían TDAH y 66 con TEA, y en todos se analizaron los contenidos de acetaminofén en el cordón umbilical durante el embarazo, lo que al comparar permitió encontrar una significativa relación entre los niveles de este popular analgésico y el desarrollo de estas alteraciones.

Si bien estos elementos requieren de más investigaciones para generar conclusiones certeras, los investigadores alertaron sobre los hallazgos y conminaron a los grupos de investigación a profundizar en los mismos.



En Colombia, valga decir, el acetaminofén es uno de los productos más dosificados especialmente en niños y en el embarazo es el analgésico recomendado. Y en ese sentido, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas aclara que estas investigaciones se refieren a un aumento del riesgo que se debe ponderar y no a que el consumo de estos medicamentos desemboque de manera directa en estos trastornos.



No obstante, insta a todas las embarazadas a que no tomen medicamentos sin autorización del médico. Y en caso de fiebre, malestar o dolor durante la gestación evitar el uso de fórmulas pasadas y procurar una evaluación específica.



En caso de que ya haya consumido acetaminofén o cualquiera de sus presentaciones en estado de embarazo sin fórmula o por propia cuenta se recomienda suspender la ingesta.



Armando Solano, presidente de la Federación Colombiano de Obstetricia y Ginecología, asegura que estos estudios ya son conocidos y por eso hace un llamado para que las pacientes asistan a sus controles prenatales de forma rutinaria y en caso de requerir alguna indicación médica acuda a su profesional de cabecera.

UNIDAD DE SALUD

