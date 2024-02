'El pago garantiza la atención de  los ciudadanos': Acemi sobre decisión de la Corte

En la tarde de este lunes, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud desembolsarles a las EPS todos los recursos que se aprobaron con el Acuerdo de Punto Final que no hayan sido cancelados a la fecha.



La decisión se tomó en medio del seguimiento a la sentencia que declaró en 2008 la salud como un derecho fundamental.



En esta ocasión, el alto tribunal empezó por recordar que el Gobierno debe enviarle dinero al sistema para costear servicios y tecnologías necesarias para prestar la atención médica a los colombianos, los cuales no se financian con los llamados Presupuestos Máximos ni con la plata que reciben las EPS bajo el concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el monto que anualmente envía la Adres a las entidades promotoras de salud por atender a los pacientes.



La Corte determinó que en ese factor había un bajo nivel de cumplimiento, y por ende el Gobierno se comprometió a cancelar de forma definitiva esa deuda.



"En esta decisión la Sala encontró, entre otras cosas, que para el 2023, no se había efectuado el pago total de esta deuda, que según el Gobierno, se completaría en agosto de 2022; evidenció montos sin cancelar que fueron aprobados dentro del acuerdo; sumas de dinero que no se negociaron en el acuerdo porque se discuten en procesos judiciales; y que a partir del año 2020, surgió una nueva deuda en favor de las EPS y las IPS por la prestación de estos servicios", señala el comunicado de la Corte Constitucional.



Para ello se llegó al Acuerdo de Punto Final, una norma firmada en el gobierno del expresidente Iván Duque en la que se estableció que se pagarían a las EPS todos los montos adeudados bajo el concepto de servicios y tecnologías en salud que se entregaron a la gente hasta diciembre de 2019.



Sobre esta decisión, Ana María Vesga, presidente de Acemi, se pronunció e indicó que se trata de una decisión trascendental.



"Hay que recordar que la oportunidad en el pago de los dineros a las EPS contribuyen al adecuado flujo de los recursos en el sistema, y sobre todo, aseguran y garantizan que no hay barreras de acceso para la población", explica Vesga en un comunicado.



Agrega que esta decisión de la Corte Constitucional también asegura que la "atención de los ciudadanos, que día a día hacen las EPS, se pueda hacer de manera fluida".

¿Qué es Acuerdo de Punto Final?

Es una norma mediante la cual se estableció que se pagarían a las EPS todos los valores pendientes con ocasión de la prestación de los referidos servicios y tecnologías en salud que se entregaron a la población hasta diciembre de 2019, con la intención de evitar la acumulación de nueva deuda a favor de las EPS y las IPS.



REDACCIÓN SALUD