La Corte Constitucional tomó una decisión histórica que puso a Colombia como el primer país de América Latina en donde el aborto es libre y legal hasta la semana 24 de gestación, luego de estudiar una demanda del movimiento Causa Justa que pedía una despenalización total.



La decisión, que tiene efecto inmediato, implica que no es un delito la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que se haga en ese periodo tiempo y también supone que tendrán que realizarse algunos cambios dentro del sistema de salud actual para que se de cumplimiento al fallo con todos los criterios estipulados.



El fallo señala que el contexto normativo actual es diferente al de 2006, cuando se despenalizaron tres causales y afirma que el delito tiene relación con abortos inseguros. que afecta de manera desproporcionada el derecho a la salud, y que la decisión de procrear y llevar a término o no un embarazo es un asunto individual que no compete al Estado.



Lo cierto es que hasta ahora han existido un sin fin de barreras administrativas y legales dentro del sistema de salud para poder acceder a este derecho. Al respecto, en EL TIEMPO, hablamos con Marta Royo, Directora ejecutiva de Profamilia, que nos explicó cuál es papel del sistema de salud y cómo debe desenvolverse para garantizar este derecho.



"Lo primero es que se tienen que fortalecer todas las estrategias que tienen que ver con la promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva, tenemos que fortalecer la capacidad instalada en las regiones, incorporar campañas de formación e información de cara a los derechos sexuales y reproductivos", mencionó la experta, explicando que en 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social desarrolló una política nacional de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, que promulgaba el bienestar de todas las personas, donde la sexualidad se entiende como un aspecto positivo y propicio para el desarrollo de todos y dónde valores como la libertad, la igualdad y el respeto se orientan a salvaguardar la dignidad humana.



Sin embargo, Royo menciona que "no hay límite en la creatividad de las barreras que se siguen generando para prestar este servicio de manera oportuna y con calidad, barreras que van desde que no se provee la información necesaria en el momento indicado o que, por ejemplo, mandan a la persona que solicita el servicio a llevar a cabo consultas con médicos especialistas en psiquiatría, imágenes diagnósticas, documentos que se pierden, etc".



La restricciones que se presentan a nivel administrativo, empiezan a vencer los tiempos legales para hacer efectivo el procedimiento. Por esta razón, en su momento la Superintendencia Nacional de Salud, publicó una circular que le indicaba a todos los actores del sistema de salud, que una solicitud de interrupción de embarazo se tenía que resolver en los primeros 5 días después de que una persona lo solicitara.



No obstante, no queda muy claro hasta qué punto el sistema ha incorporado esta indicación en sus rutas de acceso, "con el agravante de que una cosa es lo que puede estar pasando en Cali, Bogotá, Barranquilla y otra diferente la qué pasa a medida que uno va adentrándose en las regiones, en las ciudades más pequeñas, donde hay una menor capacidad instalada", explica Marta Royo.



En este sentido, el fallo supone un gran paso, porque va a permitir hacer el procedimiento de manera más sencilla, más ágil y teniendo en cuenta que todos los actores dentro del sistema de salud deben participar y garantizar este derecho que hace parte de la autonomía reproductiva de las mujeres en Colombia.



"Hoy en día existen EPS en el país extraordinarias que han entendido que en la medida en que ellos faciliten, minimicen o retiren esas barreras, se va a procurar que las personas puedan acceder a un servicio de la manera más oportuna, ágil y con calidad, y que eso, al final, tiene un impacto en todo el ciclo de vida una persona. Desde Profamilia hemos trabajado mucho en acercarnos a las personas y proveer información a través de la evidencia, contando historias de vida, relatos dramáticos, tristes y dolorosos, de mujeres que tienen unas condiciones totalmente diferentes que les impiden hacer valer sus derechos", concluyó la experta.



Para Royo, esta decisión de la Corte Constitucional es un empujón, un alivio para todo el sistema de salud frente a múltiples barreras de todo tipo que se imponen a las pacientes y se incorporan a las rutas de acceso al procedimiento.

