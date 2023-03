Recientemente, se ha vuelto a hablar del proceso de la Gestación Subrogada en Colombia debido a los proyectos de ley presentados al Congreso de la República que buscan regular este procedimiento. Sin embargo, es un tema que vale la pena desglosar por su importancia a nivel social y legal.

Al respecto, se sabe que el proceso de Gestación Subrogada es considerado como una de las alternativas más buscadas por personas con problemas de fertilidad relacionados con la imposibilidad de gestar un embarazo y que sueñan con conformar una familia.



En el país, actualmente, existen alrededor de 35 clínicas de fertilidad en el país, de estas más del 60 % han incursionado en esta práctica, buscando abrir una puerta a las parejas colombianas y de otras regiones que no cuentan con esta posibilidad

¿Qué es la gestación subrogada?

Es un tratamiento en donde una mujer voluntariamente ofrece su capacidad de gestar y concebir un hijo que es fecundado por un óvulo y un esperma, ya sean de los padres con intención o, por el contrario, gametos donados a familias que normalmente por condiciones fisiológicas de infertilidad o biológicas, no pueden hacerlo.

¿Cómo está Colombia en el campo de la gestación subrogada?

En el país, esta práctica se ha venido realizando hace poco más de cinco años, logrando importantes avances desde la perspectiva médica.



“Los adelantos científicos en el campo de la fertilidad y reproducción asistida, son el resultado de avances biotecnológicos en el mundo de los últimos 30 años, y Colombia es reconocida por la calidad de sus médicos expertos, haciéndolo globalmente atractivo y con alto prestigio en estos procedimientos, asimismo, respetando la integridad y la dignidad de los pacientes involucrados”, señala Efraín Méndez, médico especialista en Bioética.

¿Qué requisitos deben cumplir las mujeres que quieren ser portadoras gestantes?

Entre los principales requisitos para que una mujer pueda hacer parte del proceso, se encuentran el de tener un hijo nacido vivo, que no tengan más de tres partos o dos cesáreas, con una edad promedio de 20 a 37 años, que no hayan tenido abortos por causas desconocidas, y no padecer enfermedades crónicas o infecciones contagiosas como el VIH o hepatitis.



Bajo este contexto, actualmente existen organizaciones que contribuyen al bienestar de las mujeres subrogadas, siendo el caso de fundaciones como Ambar, que apoyan todo el proceso con un acompañamiento permanente, tanto a ellas como a sus familias.

¿Qué parámetros deben cumplir los denominados “padres con intención”?

Las personas que desean tener hijos, conocidas como “padres con intención” o “parte comitente” deben cumplir con requerimientos como ser solteros, casados o en unión permanente, de conformidad con la ley, y que estén certificados médicamente sobre la imposibilidad de concebir, o de llevar a término un embarazo.



Estas personas deben tener un estado de salud adecuado que les permita criar su hijo hasta su mayoría de edad o más. Adicionalmente, deben pasar una evaluación psicológica y realizarse unos exámenes médicos que permitan descartar enfermedades de transmisión sexual y alteraciones cromosómicas y finalmente, necesitan aportar una tercera persona sana que pudiese hacerse cargo del bebé en caso de que estos mueran.

¿Qué dicen los Proyectos de Ley sobre este procedimiento?

De acuerdo con los proyectos de ley, presentados en el mes de febrero al Congreso de la República, han surgido inquietudes por parte de la comunidad de portadoras gestantes y la comunidad científica.



Por un lado, es importante que se legisle la subrogación para garantizar los derechos de las portadoras gestantes, los niños y los padres de intención, ya que Colombia se ha vuelto una región estratégica para que parejas de otros países realicen estos tratamientos.



Este proyecto ha señalado que esta alternativa de subrogación uterina no será permitida para personas extranjeras, obstaculizando el acceso a este tipo de servicios en el país.



La Nota Informativa de UNICEF, establece que de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas, los niños nacidos por gestación subrogada, tienen los mismos derechos que todos los niños, que los Estados están en la obligación de protegerlos sin excluirlos.

¿Cómo está el panorama en la región?



En Latinoamérica, la maternidad subrogada ha sido regulada en varios países. Por ejemplo, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 2021, reconoció la importancia de la voluntad procreación al momento de establecer la filiación por subrogación. Otros Estados de la región, como Cuba, Estados Unidos y Argentina, han avanzado en este campo, incorporando disposiciones relativas de este proceso en las leyes generales referentes a la reproducción asistida.



Ahora bien, en Colombia, también existen múltiples casos de familias nacionales y extranjeras que buscan asesoría de especialistas en fertilidad, para lograr un acompañamiento de calidad en su proceso de gestación.

¿Qué expectativas hay en Colombia sobre este proceso?

De acuerdo con los centros especializados en este tipo de procedimientos, Colombia cuenta con las condiciones para una correcta regulación a nivel nacional. Son alrededor de 35 clínicas de fertilidad en Colombia, de estas más del 60% han incursionado en esta práctica, buscando abrir una puerta a las parejas colombianas y de otras regiones que no cuentan con esta posibilidad.

