Las autoridades sanitarias en Argentina han activado el nivel de alerta máxima por gripe aviar, luego de que detectaran al menos ocho casos de aves infectadas en el territorio. El país ha decidido aumentar las medidas para evitar su avance en las granjas que producen alimentos.



En Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS) aseguró que no se han registrado casos en humanos y han sido descartadas 176 muestras, aunque se mantiene la vigilancia intensificada y se fortalecen acciones desde el sector sanitario.

Por el momento, la enfermedad no se transmite a las personas por medio del consumo de carne aviar y sus subproductos. Por lo tanto, no hay peligro en la ingesta de estos alimentos. Adicionalmente, cabe destacar que según el INS el riesgo de transmisión a humanos es bastante bajo.



La influenza aviar (IA) es una enfermedad viral que afecta tanto a las aves de corral como a las silvestres, y puede afectar, esporádicamente, a las personas expuestas, siendo causada por múltiples subtipos (H5N1, H5N3, H5N8) cuyas características genéticas evolucionan rápidamente.



De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se desconoce el espectro de la enfermedad causada por infecciones en seres humanos por virus actuales de influenza aviar H5N1. Sin embargo, la gravedad de todas las infecciones por virus de influenza aviar en seres humanos ha variado desde casos asintomáticos o leves hasta casos graves que provocaron la muerte.



Algunos síntomas comunes pueden ser fiebre, tos, irritación de garganta y dolores musculares, infecciones oculares, neumonía y enfermedades respiratorias graves, además de otras complicaciones graves y mortales.



Las personas pueden adquirir la gripe aviar principalmente a través del contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados. La transmisión del virus a las personas ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o el virus entra en boca, nariz u ojos.



Asimismo, las aves acuáticas silvestres son un reservorio importante de los virus influenza A y las poblaciones de aves de corral pueden infectarse por contacto con aves silvestres.



Hasta ahora no se ha reportado transmisión humana sostenida de persona a persona causada por virus de gripe aviar A(H5N8), A(H5N2), o A(H5N1) ni en las Américas, ni a nivel mundial. En 19 años, desde 2003 a 2022, se notificaron únicamente 868 casos de Influenza aviar en humanos en todo el mundo.



En Colombia, el INS convocó una mesa técnica para integrar esfuerzos entre instituciones públicas, universidades y sociedades científicas, para aportar en el marco de “una sola salud” a las acciones de vigilancia y monitoreo de la Influenza Aviar AH5N1.



La institución aseguró que mantiene la vigilancia de virus respiratorios en trabajadores del sector avícola o porcino y, como ya se mencionó, hasta mediados de enero, el país descartó la circulación de AH5N1 a través de la vigilancia por laboratorio con el análisis de 174 muestras por parte del INS.



De igual forma, el INS también hace un especial seguimiento y vigilancia a los casos en trabajadores de la salud y viajeros que provengan de sitios con antecedente de alta circulación o muy alta probabilidad de exposición al riesgo.



El director general, Giovanny Rubiano García, aseguró ante este panorama que “no hay que alarmarse, pero sí prepararse. La idea de la mesa técnica es, mediante articulación de distintos expertos y técnicos, fortalecer la preparación frente a la influenza aviar”.

