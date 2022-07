La Organización Mundial de la Salud activó el sábado su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de viruela del mono, que ha afectado a casi 17.000 personas en 74 países, anunció su director general.



"He decidido declarar una emergencia de salud pública de alcance internacional", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa, afirmando que el riesgo en el mundo es relativamente moderado, salvo en Europa, donde es alto.



Tedros explicó que el comité de expertos no había podido llegar a un consenso y seguía dividido en cuanto a la necesidad del máximo nivel de alerta. En última instancia, la decisión corresponde al director general.



"Es un llamado a la acción, pero no es el primero", dijo Mike Ryan, responsable de emergencias de la OMS, quien esperó que la alerta permita una acción colectiva contra la enfermedad.



Desde principios de mayo, cuando se detectó por primera vez fuera de los países africanos donde es endémica, la enfermedad ha afectado a más de 16.836 personas en 74 países, según los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos (CDC) a fecha de 22 de julio.



La viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual, pero fuera de las zonas endémicas afecta a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, con algunas excepciones.

Las cifras

Hasta el 18 de julio, el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (CEDC) registraba 7.896 infecciones por el virus de viruela del mono. España es el país más afectado, con 2.835 casos, seguido por Alemania (1.924), Francia (912), Países Bajos (656) y Portugal (515).



La mayoría de los casos se detectan en varones de entre 18 y 50 años, y principalmente en hombres que tienen relaciones homosexuales.



Por fuera de África, "99% de los casos registrados son hombres", indicó la doctora Rosamund Lewis, principal experta de la OMS para la viruela del mono, y 98% de ellos son "hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y principalmente los que tienen múltiples compañeros sexuales".



"La comunidad que actualmente está afectada es una de las más comprometidas, poderosas y responsables que tenemos, y que trabajó tan duro durante años para controlar un virus aun más mortal (el VIH)" por lo que tiene la "plena confianza" de la

OMS, subrayó el jefe de emergencias de la OMS, Michael Ryan.



La organización ha trabajado en estrecha colaboración con la sociedad civil y las comunidades LGBT+ para facilitar la difusión de informaciones sobre la enfermedad, especialmente en la óptica de la organización de festivales y marchas de orgullo en el verano boreal.



"Son importantes celebraciones identitarias: es muy importante que esos lugares, esos eventos y actividades compartan informaciones para que la gente se proteja", añadió la doctora Lewis.

Las razones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el término "emergencia de salud pública de interés internacional" (PHEIC, por sus siglas en inglés) cuando el brote de una enfermedad afecta a más de un país y se requiere una estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo.



Esta enfermedad debe tener un impacto serio en la salud pública y ser "inusual" e "inesperado". En el caso de la viruela del mono, desde inicios de mayo se detectó un aumento inusual de los casos fuera de los países de África central y occidental donde el virus es endémico, extendiéndose por el mundo entero, con un fuerte número de contagios en Europa.



A pesar de que las cifras aumentaban en muchos países alrededor del mundo, en la primera reunión el 23 de junio, la mayoría de expertos recomendó a Tedros no decretar la emergencia de salud pública de alcance internacional. Esto, debido a que para poder decretar la enfermedad como "emergencia sanitaria internacional", los expertos internacionales se asesoran sobre la información relevante, como resultados de laboratorio, la causa y el tipo de riesgo, el número de enfermedades y muertes deben comunicarse periódicamente a la OMS. La comunicación y la coordinación se realizan a través de un punto de contacto nacional.



En vista de las estadísticas consignadas en los últimos reportes, la OMS tomó esta decisión con la intención de "detener los brotes de viruela del mono y salvar vidas". A partir de ahora, los países afectados deben proporcionar información transparente sobre lo sucedido y estar preparados para las acciones que la autoridad sanitaria decida implementar.



La OMS coordina y apoya a dichos países para intentar reducir la propagación de la enfermedad. Las medidas pueden llegar a incluir recomendaciones sobre actividades comerciales y viajes, además de la inspección de pasajeros en aeropuertos, mercancías o puntos de carga de contenedores.

Vacunación

La agencia de salud trabaja de manera paralela con Estados miembros y expertos para hacer avanzar la investigación y el desarrollo en torno al virus. "Aunque vemos una tendencia a la baja en algunos países, otros se enfrentan a un aumento y 6 países registraron sus primeros casos la semana pasada", declaró Tedros.



"Algunos países tienen menos acceso a diagnósticos y vacunas, lo que dificulta registrar y frenar los casos", cuando las reservas de vacunas son escasas, agregó.



La empresa danesa Bavarian Nordic, único laboratorio que produce una vacuna autorizada contra la viruela del mono, informó que recibió un pedido de 1,5 millones de dosis, en su mayoría para suministrar en 2023, de un país europeo cuyo nombre no se filtró, y Estados Unidos ya pidió 2,5 millones de dosis adicionales.





UNIDAD DE SALUD

*Con información de Agencias