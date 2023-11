Abecé: ¿Cómo será la entrega de medicamentos con Audifarma para usuarios de Sanitas?

Aunque parece haber una luz al final del túnel para 30.000 usuarios con el anuncio del EPS Sanitas que la entrega de medicamentos que no hacen parte del Plan Básico de Salud (PBS) se hará a través de Audifarma, luego de que se anunciara que ya no serán suministrados por Cruz Verde, todavía hay muchas dudas en el aire respecto a cómo funcionará la dispensación.

“​​Siendo coherentes con la confianza que han depositado en nosotros más de 5.7 millones de afiliados, estamos realizando esfuerzos, más allá de nuestra responsabilidad y capacidades, para buscar soluciones. Por esa razón, y poniendo a nuestros usuarios como máxima prioridad, desde EPS Sanitas vamos a asumir de forma transitoria la financiación que le corresponde al gobierno. No es una decisión fácil porque nuestros recursos están en una etapa crítica, pero lo hacemos por el compromiso que nos caracteriza con los colombianos y con el sistema, al que hemos contribuido por más de 28 años”, señaló Sanitas a través de un comunicado.







¿Pero, cómo funcionará exactamente este suministro? ¿A dónde acudir a reclamar medicamentos? ¿Qué pasa con fórmulas médicas vencidas? ¿Desde cuándo entra en operación el modelo?



Todas estas inquietudes y más fueron trasladadas por EL TIEMPO a EPS Sanitas, entidad que señaló: "Estamos enviando un mensaje a nuestros usuarios de medicamentos No PBS en el que les estamos informando que en próximos días los contactaremos por mensaje de texto para contarles la forma en que deben acceder a la dispensación de este tipo de medicamentos".



De igual forma, aprovechó para resolver las siguientes dudas:

¿Cuáles medicamentos debo reclamar en Audifarma?



Los medicamentos e insumos No PBS. Se trata de aquellos que no están incluidos dentro del plan que el Gobierno define como esenciales para la obtención del derecho a la salud de los colombianos.



El Plan Básico de Salud (PBS) es lo que antes se conocía como Plan Obligatorio de Salud (POS). Se actualiza de manera constante, pero esencialmente los medicamentos que no están dentro de él son tecnologías cuya finalidad no sea la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad.



Sin embargo, los médicos o profesionales de la salud tienen la posibilidad de ordenar tecnologías que no están dentro del PBS cuando lo consideran necesario a través de una herramienta denominada Mipres.



Por ejemplo: medicamentos vitales no disponibles; pañales para niños y adultos; bolsas de colostomía; suplementos o complementos vitamínicos y nutricionales salvo excepciones expresas en la norma; cremas antisolares o para las manchas en la piel; medicamentos o drogas para la memoria, entre otros.

¿Cuáles medicamentos debo reclamar en Cruz Verde?



Según señaló Sanitas, Audifarma solo entregará los medicamentos que no hacen parte del PBS. Los medicamentos que sí están incluidos, y que representan el 98 por ciento de las prestaciones de fármacos que se realizan en Sanitas, seguirán entregándose a través de Cruz Verde.

¿Desde cuándo inicia la dispensación de medicamentos por Audifarma?



Si bien se hizo el anuncio de que Audifarma entregará los medicamentos No PBS, esta medida no es inmediata, dado que, según señaló Sanitas a este diario, todavía hay asuntos logísticos por cuadrar.



Por ello, la EPS pidió a sus usuarios no acudir de manera inmediata a Audifarma, sino esperar a que les llegue una notificación, ya sea vía correo electrónico o mensaje de texto, en la que se les comunique que ya está habilitado el servicio de dispensación.

¿Cómo reclamar mis medicamentos en Audifarma?



Para reclamar los medicamentos por Audifarma debe seguir el mismo procedimiento habitual, es decir, acudir a una de las instalaciones de esta dispensadora con su fórmula médica en mano. Así mismo, es necesario que lleve su bono de copago consigo, para que le sea dispensada su medicina.



Es importante señalar que Audifarma dispensa medicamentos a otras EPS, como es el caso de Salud Total. Por ello, es importante acudir con disponibilidad de tiempo, dado que es probable que se encuentre con pacientes afiliados a otras EPS que estén haciendo su respectiva gestión.

¿Qué hago si mi fórmula médica tiene medicamentos PBS y No PBS?



En ese caso, de acuerdo con Sanitas, debe acudir respectivamente a Cruz Verde y a Audifarma para reclamar sus medicinas.

¿Qué hago si venció la fórmula médica?



Debido a la contingencia, es posible que algunas fórmulas médicas hayan vencido en el proceso. Ante ello, Sanitas aseguró que los medicamentos serán entregados. Sin embargo, para estos casos particulares habrá puntos específicos en los que Audifarma hará la dispensación, los cuales serán anunciados en máximo dos días.

¿Cómo funcionarán los copagos? ¿Si en la misma fórmula tengo medicamentos PBS y No PBS debo pagar dos bonos, uno para ir a Audifarma y otro para ir a Cruz Verde?



De momento, EPS Sanitas no ha dado a conocer el mecanismos que se usará para manejar el tema de los copagos, los bonos que los usuarios pagan para reclamar sus medicamentos. Ante ello, la promotora de salud señaló a EL TIEMPO que en los próximos días se publicará una comunicación en la que se responderá esta inquietud.



UNIDAD DE SALUD