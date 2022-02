En el evento de lanzamiento de la Red Nacional de Investigación en Cáncer, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, anunció la actualización de medidas de uso de tapabocas al aire libre en territorios con porcentaje mayor al 70 % en esquemas completos contra el covid-19.



El Comité Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, se reunió y tomó una decisión trascendental para el país. Según señaló el ministro, son 451 municipios en los que empezará a regir la flexibilización del uso de tapabocas a partir de hoy.



Si bien en algunas ciudades como Bogotá se ha estipulado que la medida empieza a regir a partir del primero de marzo, una vez que el presidente Duque modifique las condiciones del decreto de emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud y Protección Social reitera que la flexibilización del uso de tapabocas comienza desde hoy miércoles, a menos que existan otro tipo de restricciones por parte de cada departamento.



De igual manera, Ruiz Gómez resaltó que esta medida se había tomado ya, realmente, desde hace dos semanas por parte del Comité Asesor Epidemiológico, dada la progresión que se tenía proyectada, la posibilidad de eliminar el tapabocas en espacios abiertos, que se concreta hoy en una nueva sesión, bajo la cual se define hacerlo selectivo en aquellos municipios donde haya más del 70 % de coberturas de esquemas completos.



Asimismo, aclaró que "el sistema de transporte público no opera como espacio público.

En el transporte público debemos seguir manteniendo el tapabocas, porque ahí hay una cercanía y aglomeración y, en general, no hay las condiciones de ventilación", agregó el jefe de la cartera de Salud.

