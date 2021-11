Seis hábitos que podrían hacerlo envejecer 'más rápido'

Constantemente se afirma que tener hábitos saludables ayuda a que una persona goce de buena salud y aumente su calidad de vida. Pero, más allá de eso, también pueden contribuir a lucir una apariencia más juvenil.



Por el contrario, existen hábitos que, aunque parecen inofensivos, afectan notoriamente la salud y, por lo tanto, el aspecto físico, generando que una persona aparente más edad de la que realmente tiene. Según el diario 'El Confidencial', estos son algunos de ellos:



No usar bloqueador

De acuerdo con Joshua Zeichner, quien hace parte del departamento de Dermatología del Hospital Monte Sinaí, ubicado en Nueva York, "la exposición a los rayos ultravioleta envejece y daña el ADN de las células de la piel. Estos están asociados al daño a largo plazo y se considera que desempeñan un papel importante en algunos tipos de cáncer".



Por otro lado, según un estudio publicado en la revista académica 'Dermatologic Surgery', solo el uso de protección solar factor 30 durante 12 semanas es suficiente para revertir visiblemente los signos de daño en la piel relacionados con los rayos ultravioleta, como texturas irregulares o pigmentaciones inadecuadas.



No dormir suficiente

En la noche la piel se renueva y se beneficia, pues no está expuesta a la luz del sol ni a la contaminación.



Zeichner explicó que "las células de la epidermis funcionan con el ritmo circadiano, responsable de marcar el estado de nuestro reloj biológico". Así las cosas, cuando no se duermen las horas necesarias, las células no pueden repararse en su totalidad y esto, a su vez, contribuye al envejecimiento prematuro.



"Así que lo mejor es al menos descansar unas ocho horas por la noche", sugirió Zeichner.

Consumir azúcar en exceso

Los alimentos azucarados pueden generar una apariencia en la piel más frágil. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Leiden, en Holanda, el azúcar en exceso produce glicación, una reacción que daña proteínas necesarias para la reparación de la piel, como el colágeno o la elastina.



"El almidón de los alimentos azucarados como el pan blanco, el helado o las papas fritas pueden causar muchos problemas en tu rostro, ya que aumentan tus niveles de azúcar en la sangre y pueden causar inflamación o brotes de acné", agregó Zeichner.



No comer fruta y verduras

Según un estudio del International Journal of Epidemiology, aumentar el consumo de frutas y verduras ayuda a reducir el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares, deterioro de la piel y muerte prematura.



Esto se debe a que, tanto las verduras como las frutas, están llenas de nutrientes como antioxidantes y vitaminas, que ayudan a combatir el daño de los rayos UV y mantienen las células sanas.

Consumir mucho alcohol

El exceso de alcohol en el cuerpo reduce los niveles de vitamina A, provocando algunos problemas de sequedad y descamaciones que contribuyen al envejecimiento prematuro.



“La gente generalmente piensa que beber es malo para la piel, debido al hecho de que tiende a deshidratar el cuerpo, y asume que tomando mucha agua la deshidratación desaparece. Por desgracia, este no es el caso", explicó Nicholas Perricone, reconocido dermatólogo norteamericano.



"En realidad, el alcohol crea una inflamación en todo el cuerpo, incluyendo la piel. Los efectos van más lejos que la deshidratación: piel apagada, poros dilatados, manchas, flacidez y falta de flexibilidad son los resultados visibles del consumo de alcohol", agregó.



Fumar

Además de generar afectaciones en los pulmones, el tabaco también puede causar envejecimiento prematuro y afectar notoriamente la piel.



"El tabaquismo disminuye el suministro de oxígeno y nutrientes a la piel mediante la constricción de los vasos sanguíneos y el corte de la circulación", dijo Zeichner.



Los cigarrillos, además, pueden causar enfermedades periodontales que conducen a la pérdida de dientes, recesión de las encías, entre otras cosas.

ELTIEMPO.COM