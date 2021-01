Dos de cada cinco colombianos no se vacunarían contra el covid-19

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó este lunes los resultados de una nueva encuesta Pulso Social, que se realizó por vía telefónica a 10.602 personas en 23 ciudades, del 7 de diciembre al 3 de enero.

Entre la diversidad de temas en los que indaga el estudio, el Dane preguntó a los encuestados si en caso de que se encontrara disponible, estarían interesados en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus, a lo que el 40,1 por ciento, es decir dos de cada cinco personas, respondió que no.



En la misma encuesta realizada entre el 9 de noviembre y el 10 de diciembre, el 44,2 por ciento de los participantes había respondido decididamente que no, lo que significa una disminución de cuatro puntos en la proporción de personas escépticas frente a la vacunación. (Vea aquí los resultados de la encuesta anterior).



Cabe señalar que en medio de los dos muestreos se conocieron las primeras aprobaciones de vacunas en el mundo y muchos países comenzaron a inmunizar a sus ciudadanos contra el Sars-CoV-2.



Por sexo, los hombres mostraron un porcentaje mayor de aceptación para la vacunación que las mujeres, con un 64,1 por ciento frente a un 57,3 por ciento. En la encuesta anterior estos porcentajes eran de 60,2 y 53, respectivamente.



En un análisis por regiones con datos promediados de las encuestas hechas entre octubre y diciembre, Quibdó es la ciudad donde los ciudadanos se pondrían mayoritariamente la vacuna, con un porcentaje de 71 por ciento. Le siguen en aceptación Pasto, con 69,1 por ciento, Riohacha (67,5 por ciento), Medellín (65,9 por ciento), Tunja (65,5 por ciento), Manizales (64,7 por ciento) y Barranquilla (62,6 por ciento).



En Bogotá solo se la aplicarían el 58,9 por ciento de los encuestados, en Cartagena el 57 por ciento y en Cúcuta el 54,8 por ciento.



(Lea también: El covid solo dejará de avanzar con la vacunación masiva)



Las cinco ciudades con menos interés en recibir una vacuna contra el covid-19 fueron Pereira (53,8 por ciento), Villavicencio (53 por ciento), Ibagué (49,7 por ciento), Bucaramanga (48,8 por ciento) y Cali (40,5 por ciento).



La encuesta le preguntó a los participantes cuáles eran las principales razones para no aplicarse las vacunas. Y el argumento con mayor aceptación, 65,5 por ciento, es decir en dos de cada tres personas, fue creer que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos. Llama la atención que esta fue la excusa más prevalente entre el grupo de nivel educativo profesional y posgrado (73,3 por ciento).



Esta razón sobre una supuesta inseguridad de las vacunas creció respecto a la medición anterior (noviembre-diciembre), cuando se ubicaba en 56,2 por ciento.

Cabe recordar que de acuerdo con los estudios científicos, las vacunas que se están aplicando en el mundo han mostrado ser seguras y no han causado efectos adversos graves.



(Tal vez le interese: Preguntas y respuestas claves que nos hacemos todos sobre las vacunas)



Otras razones que dieron los encuestados para no aplicarse la vacuna fueron no creer que esta pueda ser lo suficientemente efectiva (16,4 por ciento), pensar que esta se va a utilizar para manipularlo (3,8 por ciento), que ya estuvo contagiado y se recuperó (2,5 por ciento) y que no considera que el coronavirus es peligroso para la salud (1 por ciento).



Estas respuestas dadas por los encuestados contrastan con la preocupación que manifestaron frente a la posibilidad de contagiarse con el nuevo coronavirus: el 40,9 por ciento está muy preocupado de infectarse, el 31,9 por ciento un poco preocupado y el 17,2 por ciento algo preocupado. Solo el 7,2 por ciento dijo estar nada preocupado frente a este hecho y el 2,8 por ciento se mostró indiferente.



El porcentaje de personas muy preocupadas ante una posible infección subió seis puntos en un mes, pues en la encuesta anterior se ubicó en 34 por ciento.



(Consulte: Esto revela la cifra de fallecidos por la pandemia en Colombia)



En un vistazo a los resultados de esta pregunta entre julio y diciembre, quienes más aceptaron estar nada preocupados de infectarse fueron las personas entre 10 y 24 años, con el 15,1 por ciento; mientras que los de 55 años o más, con 46,2 por ciento, fueron quienes más confesaron sentirse muy preocupados de adquirir el coronavirus.

UNIDAD DE SALUD