La sinusitis, una afección común que afecta a millones de personas en todo el mundo, se caracteriza por la inflamación de los senos paranasales. Esta condición puede provocar síntomas molestos, como dolor facial, congestión nasal y secreción nasal.



Si bien los tratamientos convencionales están ampliamente disponibles, algunos buscan opciones naturales para aliviar los síntomas.



Le contamos sobre algunos remedios naturales que pueden ofrecer cierto alivio, aunque es importante destacar que estos métodos complementarios no deben reemplazar los tratamientos recomendados por los profesionales médicos.



Según Medline Plus, el uso de soluciones salinas es una opción natural ampliamente reconocida para aliviar los síntomas de la sinusitis.



"Enjuagar los senos paranasales con una solución salina puede ayudar a limpiar las cavidades nasales y aliviar la congestión", señala el portal de información médica.

Las causas de la sinusitis pueden variar desde infecciones hasta alergias y pólipos nasales. Foto:

La FDA también respalda esta práctica y afirma que los aerosoles nasales salinos, como los enjuagues con solución salina, son seguros y efectivos para aliviar los síntomas de la sinusitis.Otro remedio natural que puede brindar cierto alivio es el uso de vapor de agua caliente.

Sugieren inhalar vapor de agua caliente, ya sea a través de un recipiente con agua caliente o tomando una ducha caliente. "El vapor puede ayudar a reducir la congestión nasal y aliviar el dolor facial asociado con la sinusitis", explica Medline Plus.



Sin embargo, es importante tener precaución al manipular agua caliente para evitar quemaduras.



La tercera opción natural que podemos considerar es la aplicación de compresas calientes en la zona afectada. Medline Plus indica que las compresas calientes pueden ayudar a aliviar el dolor y la presión en los senos paranasales.



Se sugiere aplicar una compresa tibia en la frente, mejillas y puente nasal durante 10-15 minutos varias veces al día para obtener alivio.



Aunque estos remedios naturales pueden proporcionar cierto alivio sintomático, es fundamental recordar que no son tratamientos curativos y no deben reemplazar las recomendaciones médicas.



Las causas de la sinusitis pueden variar desde infecciones bacterianas y virales hasta alergias y pólipos nasales. Por lo tanto, es importante buscar el diagnóstico y el tratamiento adecuados por parte de un profesional de la salud.

En términos de tratamientos convencionales, la FDA destaca que los antibióticos pueden ser recetados para las infecciones bacterianas, mientras que los medicamentos antihistamínicos y los corticosteroides intranasales se utilizan para tratar la sinusitis alérgica.



En casos más graves o recurrentes, se puede considerar la cirugía endoscópica para desbloquear los senos paranasales obstruidos.



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

