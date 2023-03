Según el portal ‘Mayo Clinic’, el acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas. Esto puede causar puntos blancos, puntos negros o granos. Es normal que se presente en la adolescencia, pero puede afectar a personas de todas las edades.

Se recomienda que asista a un dermatólogo para que le puedan recetar un tratamiento efectivo para el acné, ya que si no se trata adecuadamente puede dejar cicatrices en la piel. Cuando antes se inicie el tratamiento, menor riesgo hay de sufrir tal problema.

¿Cómo tratar el acné?

Es importante aclarar que no existe una fórmula mágica que ayude a retirar el acné, ya que lo que sirve para una persona, puede que en la otra no sea igual, esto se debe a que son muchos los factores que intervienen en la aparición de las espinillas.



Estos son los principales consejos que debe seguir si quiere eliminar el acné de su piel, según el medio ‘Un Como’.



1. Debe acudir a un dermatólogo y seguir el tratamiento que le indiquen.



2. Mantenga una buena higiene en su rostro con un jabón para pieles acneicas o con pH neutro.



3. Aplique un solo tratamiento, excepto si lo indicado por su médico es combinarlo. Si no es su caso, procure no juntar varios remedios caseros a la vez y tratamientos medicados.



4. Hidrate su piel, tanto por dentro como por fuera. Para esto es necesario beber bastante líquido durante el día, asimismo, debe humectar su piel con una crema especializada para el rostro o para las pieles con acné.



5. Exfolié su rostro. Esto le ayudará a eliminar las células muertas y a limpiar con profundidad la zona, evitando que se acumule suciedad y, por lo tanto, focos de infección.



6. No apriete los granos. Esta práctica en vez de mejorarlos solo hace que estos luzcan peor, ya que se ponen rojos y pueden infectarse.



7. Mejore su dieta y haga ejercicio. Para mejorar la salud de la piel, estos son puntos clave para eliminar toxinas. Además, a la par puede ayudar a regular posibles problemas hormonales.

Es normal que el acné se presente en la adolescencia, pero puede afectar a personas de todas las edades. Foto: iStock

Remedios caseros para el acné

Es importante mencionar que todas las pieles no son iguales y por esa razón puede que estos remedios no le funcionen o empeoren la situación, se recomienda que antes de utilizarlas consulte un médico.

Aceite esencial de árbol de té

El estudio Indian Journal of Dermatology, Venerelogy, and Leprology del 2007, determinó que el uso tópico del aceite del árbol de té es efectivo contra el acné. Esto se debe a que tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, además es capaz de combatir al Cutibacterium acnés, bacteria que vive en la piel y es responsable de la infección de los poros.



La canela

Según el estudio ‘Actividad antibacteriana in vitro de diecinueve aceites esenciales frente a bacterias asociadas al acné’, se encontró que la canela puede ser capaz de inhibir el crecimiento de cepas asociadas con el desarrollo del acné: Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus.



La canela se puede utilizar sola o combinada con miel, hasta que parezca una pasta, la puede aplicar en el rostro por 10 a 15 minutos.

Menta

En el estudio ‘Plantas Medicinales para el Tratamiento del Acné Vulgaris: Una Revisión de Evidencias Recientes’, se evidencia que la menta tiene beneficios antiinflamatorios y analgésicos naturales.



Para aplicarla sobre la piel se deben macerar las hojas en agua tibia hasta que reblandezcan. Se pueden aplicar sobre la zona afectada directamente y dejarlo actuar por 15 minutos.

