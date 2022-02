¿Cuántos minutos al día camina?



Si no se ha hecho esa pregunta, llegó el momento de hacerlo. De acuerdo con un estudio publicado el pasado 24 de enero en la revista médica JAMA Internal Medicine - revisada por pares y publicada por la Asociación Médica Americana - caminar 10 minutos diarios podría prevenir miles de muertes al año.



(Le recomendamos: Este es el deporte más saludable, según Harvard)

En el análisis del estudio se incluyeron a 4.840 participantes. "De estos, 2435 (53%) eran mujeres, 993 (10,4%) eran población negra no hispana y 887 (5,1%) eran mexicoamericanos", aseguran.



CNN complementa que, bien como lo reseña el documento original, para la metodología se utilizaron datos de aceleración que la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición registró en participantes de 6 años o más entre 2003 y 2006. "Luego, los investigadores observaron los niveles de actividad de casi 5.000 participantes de 40 a 85 años y rastrearon las tasas de mortalidad hasta finales de 2015", agregan.



(Puede leer: Por qué es recomendable hacer una caminata en las mañanas)



El estudio explica que finalmente lograron estimar que "se podrían prevenir aproximadamente 110.000 muertes por año si los adultos estadounidenses de 40 a 85 años o más aumentaran su intensidad de la actividad física en una pequeña cantidad (es decir, 10 minutos por día)".



De acuerdo con la publicación, se trata del primer estudio que estima la cantidad de muertes prevenibles a través de la actividad física utilizando mediciones basadas en acelerómetros entre adultos de EE. UU., al tiempo que reconoce que es posible que el aumento de la actividad no sea posible para todos.



"Sin embargo, una semana de seguimiento puede no reflejar cambios en la actividad a lo largo del tiempo, y el diseño del estudio observacional limita la determinación directa de la causalidad", aclaran.



(Puede leer también: Este es el tiempo que debería ejercitarse para evitar la hipertensión)



CNN cita lo dicho por Pedro Saint-Maurice, primer autor del estudio, quien aseguró que "Este estudio no se enfoca en los beneficios para los individuos, sino más bien en el nivel de la población. Podemos hacer que nuestra nación sea más saludable alentando a todos a agregar 10 minutos adicionales de actividad o más cada día".

Más noticias de Salud

- ¿Qué preguntarle al médico después del diagnóstico de cáncer de un hijo?



- Enfermedades tropicales, un problema de salud pública



- Estos son los fármacos que pueden evitar la mortalidad por covid-19