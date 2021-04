Llega una nueva edición del Bogotálogo, el 'diccionario capitalino'

El Instituto de Patrimonio lanzará una nueva edición del Bogotálogo, un libro recordado en Bogotá por reunir las más típicas palabras y expresiones de la capital.



El primer volumen de este trabajo hecho por el escritor Andrés Ospina se publicó en 2012; luego, hubo un segundo libro en 2016; y, ahora, la ciudadanía tendrá a su disposición la tercera edición de este trabajo.

"En Bogotá se habla castellano, pero se trata de un castellano diferente al que se practica en las otras latitudes del mundo hispanohablante. Es la forma particular de castellano, dinámico, cambiante, plural, que ha incorporado y continúa incorporando significantes y significados muiscas y de otras culturas y regiones del país y del mundo. En este sentido, el Bogotálogo es una de las principales herramientas de salvaguardia del dialecto bogotano, de aquella forma particular de comunicación en esta ciudad y fuera de ella. De manera lúdica, didáctica, nostálgica y desparpajada, el Bogotálogo ayuda a comprender esa forma particular de castellano, y con ello, a salvaguardarlo", indicó el Instituto de Patrimonio en un comunicado.



El tercer volumen del Bogotálogo se lanzará este miércoles 21 de abril a las 5 p.m. a través de un Facebook Live en la página del IDPC. El evento consistirá en un conversatorio entre el autor Andrés Ospina; Santiago Rivas, quien realizó el prólogo; y el Secretario de Cultura, Nicolás Montero.



Esta nuevo edición incluirá un maso de 22 cartas llamado Bogoráculo. Según el IDPC, este es un sistema "simbólico y mágico" que "invita a consultar y recibir consejos desde el particular universo que constituye el lenguaje bogotano".



Si a usted le interesa la obra, puede conectarse al lanzamiento y adquirir el libro en las principales librerías de la ciudad.

