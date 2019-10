Las respuestas de los candidatos en El debate a la Alcaldía de Bogotá

En la noche del jueves, Claudia López, Carlos Fernando Galán, Miguel Uribe Turbay y Hollman Morris participaron en El debate a la Alcaldía de Bogotá, de EL TIEMPO, Citytv y La W.



Hablaron de sus propuestas, de lo que quieren hacer si ganan y también comentaron sobre sus rivales.



Aquí, un resumen de las frases más importantes.

Claudia López

- La página 24 del programa de Galán dice: ampliaremos el transporte público mediante troncales de TransMilenio, en la carrera 7, avenida 68 y avenida Ciudad de Cali.



- TransMilenio es un sufridero y un atracadero hoy, especialmente para las mujeres. El SITP y las principales rutas de TransMilenio deben tener horarios, que no sea un sistema por sorpresa: a veces pasa, a veces no pasa. Ampliaré estaciones y la frecuencia de rutas.



- Yo pasaré la red de ciclorutas de Bogotá a un carril segregado, para que sea seguro: ni el automóvil atropellé al ciclista ni el ciclista al peatón. Que el andén sea para el peatón.



- No voy a hacer el TransMilenio por la Séptima. Si Bogotá sigue dependiendo de TransMilenio vamos a estar colapsados. Necesitamos red de metro completa.



- Hay que fortalecer la policía, se necesita más. Con un esfuerzo enorme tendremos 2 mil policías más. Pero el real cuello de botella es la impunidad: cómo es posible que capturan a los vándalos y no los judicializan, sino que quedan libres. Policía capturando atracadores, violadores y jibaros. Voy a cerrar las ollas de los barrios y duplicar la capacidad de justicia para que no haya impunidad.



- Voy a congelar el primer año el incremento de predial y de basura, porque es abusivo lo que se le cobra a los bogotanos.

Carlos Fernando Galán

- Vamos a mejorar el modelo de TransMilenio: no vamos a cometer el error del TransMilenio por la Caracas.



- Bogotá requiere la construcción de un sistema de transporte público que llegué a los barrios: incluye el metro, TransMilenio, el SITP, los cables. Voy a crear gerencia en vía: que fluya la movilidad en los principales corredores. Si hay accidentes, que se levanten rápido, que cualquier problema se resuelva rápidamente.



- Los ciudadanos ven accidentes pequeños y simples que duran 1 hora bloqueando las vías. Hay que garantizar que fluya la movilidad.



- Entrada escalonada a los trabajos: que no todos entren a la misma hora, sino que se distribuya. También promoveremos el teletrabajo, todo para que el sistema de transporte no colapse.



- En mi gobierno respetaremos el derecho a manifestarse, a protestar. Hay que garantizar que se pueda desarrollar y lo debemos proteger. Cuando los gobiernos se cierran al dialogo abren la puerta a un malestar mucho mayor.



- No estoy de acuerdo con que entre el Ejército a controlar la protesta social en Bogotá. Creo que el entrenamiento de los militares ayuda a Bogotá en las entradas y salidas, en la periferia y en eso trabajaremos con las fuerzas militares, pero dentro de Bogotá trabajaremos con la Policía.



- Voy a tener grupos especiales: las fuerzas de despliegue rápido, para que reacción lo más pronto posible dentro de la ciudad.



- Tenemos que lograr subsidio del transporte público, pero identificar bien de dónde saldrán los recursos para que no sean un hueco: que no se pierda dinero.

Miguel Uribe Turbay

- Soy el único que puede mejorar a Bogotá en el menor tiempo posible. Ustedes saben qué esperar de mí.



- Soy consciente de las dificultades de los bogotanos, pero la forma de no volver a vivirlas es continuar lo que se empezó, no comenzar de cero.



- Voy a promover la cultura y especialmente la confianza en las autoridades: he demostrado que se puede gobernar sin negociar convicciones. Vamos a vincular a los bogotanos al desarrollo de esta ciudad. Vamos a dar un salto a la modernidad.



- Tarifa diferencial para estudiantes en TransMilenio: 30% de descuento para estudiantes de estrato 1 y 2, para incentivar el uso y para respetar el derecho a la educación. Si reducimos la evasión en un 70%, me comprometo a que todos los estudiantes tengan el 30% de descuento.



- Tengo un plan canales: que donde haya ollas y jibaros esté el Ejército, no para patrullar, sino para desincentivar esas acciones.

Hollman Morris

- Considero peligroso mantener el modelo de ciudad de Peñalosa y, para mí, con Claudia, Galán y Uribe gana Peñalosa.



- TransMilenio enferma a los bogotanos, les hace daño, por eso debemos cambiar a un mejor sistema de transporte: el metro subterráneo.



- Yo no quiero destruir el metro, quiero destruir y acabar la corrupción del metro elevado.



- Claudia, cada día te pareces más a Peñalosa, cada día me atacas y me señalas como lo hace Enrique Peñalosa:.



- El primero de enero pongo tarifa diferencial en TransMilenio para estudiantes, jóvenes, adulto mayor y población en condición de discapacidad. Así podemos disminuir el número de colados.



- Congelo tarifas de TransMilenio: los 2 millones que se suben al sistema diariamente no están dispuestos a pagar más alzas a cambio del mismo transporte indignante.

