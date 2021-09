Registro obligatorio de bicicletas | Opinión

Vuelve y juega: ante los contantes hurtos a ciclistas en la ciudad, seguimos insistiendo en el registro de la bicicleta como la mejor estrategia para combatir el hurto, solo que esta vez se pretende hacer obligatorio y quien no lo haga, será amonestado por la policía.

(Le puede interesar: POT: un pulso de poder por el territorio | Opinión)

El registro del serial de la bicicleta no es nuevo; desde la administración pasada se puso en marcha. Sin embargo, esto no detuvo los hurtos porque detrás de ello hay bandas dedicadas a vender los componentes y accesorios de la bicicleta, actividad que es más rentable y difícil de rastrear, más aún cuando hay un mundo de posibilidades de ventas en medios digitales y redes sociales.



Esas medidas no funcionan. Al igual que no funcionó el registro del IMEI de los celulares. Las estadísticas muestran que hasta agosto se han hurtado 6.542 bicicletas, más de un 25% de lo registrado en el mismo periodo del 2019. En donde viene aumentando con preocupación el uso de armas de fuego y armas blancas en los atracos a ciclistas.



Las bandas delincuenciales roban sin titubear y cada vez se especializan en objetos específicos. Hay que combatir las cadenas criminales y los mercados ilegales de las bicicletas usadas y sus componentes. Entender mejor las dinámicas del hurto; conocer el tipo y marcas de bicicletas más demandadas por los delincuentes, al igual que los horarios y modalidades de hurto.

(Para seguir leyendo: Movilidad en el POT de Bogotá: ¿Qué esperamos? | Opinión)

Eso es mejor que obligar a que todo bogotano registre su bicicleta, que en la práctica es un despropósito y requiere de una logística considerable. Prácticamente en cada hogar puede haber una bicicleta. Si esas medidas funcionaran, por ejemplo, no tendríamos el problema de hurtos de vehículos y motocicletas, que a pesar de contar con tarjetas de propiedad y placas distintivas, siguen siendo objeto de hurto.



Mientras tanto, hay que continuar con las medidas para proteger a los ciclistas. La iniciativa de rutas seguras merece un reconocimiento especial al igual que las apuestas por ampliar la infraestructura para estos usuarios. El acompañamiento y la presencia policial en ciertos horarios y trayectos ha demostrado ser efectivo.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS

En Twiiter: @OmarOrostegui