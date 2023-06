La reforma de la salud se está quedando sin tiempo. Su trámite legislativo se ha visto estancado por los más de 60 impedimentos que varios congresistas han puesto (y que se deben votar) que se han llevado todas las jornadas de las dos últimas sesiones en plenaria de la Cámara de Representantes, donde cursa su segundo debate.

Este miércoles, por más de cinco horas, los congresistas votaron, sin éxito, los cerca de 31 impedimentos faltantes para poder llegar a discutir alguno de los más de 100 artículos que componen la norma.

Un impedimento es cuando un congresista pide que no se le apruebe debatir un proyecto por haber diversas razones que le impiden entrar en la discusión, como conflictos de interés o temas legales. Esos impedimentos deben evaluarse por el pleno de los presentes y aprobar, o no, con votación si se permite que no lo hagan.

Los ministros Mauricio Lizcano y Guillermo Alfonso Jaramillo, este miércoles en el debate de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Hoy, en una jornada extensa, algunos representantes solicitaban se les declarara impedidos por razones tan curiosas como haber sido coautores de una norma que regula la infraestructura turística en el país o contar con un seguro de medicina prepagada. Congresistas cercanos al Gobierno han denunciado que esta táctica se estaría usando para frenar el debate.

Era un impedimento tras otro, mientras los congresistas ponentes pedían que se votara no a los impedimentos y se avanzara rápido, la oposición llamaba a que se respetara lo dicho esta semana por el presidente de la Cámara, David Racero, y no se votaran reformas esta semana.

Los congresistas cercanos al Gobierno se manifestaron durante toda la sesión, asegurando que los impedimentos eran solo una manera de dilatar la discusión.

"Hemos visto impedimentos que lo que han hecho es dilatar el proceso de debate. Queremos invitamos a los colegas de la Cámara de Representantes a que participen de la plenaria y podamos debatir esta reforma que se ha propuesto, se ha concertado. Pero no sigamos dilatando el debate, el país quiere escuchar nuestros argumentos, a favor y en contra, pero escucharnos", aseguró la representante del Pacto Histórico, y ponente del proyecto Martha Alfonso.

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, durante el debate de este miércoles de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Ahora, el próximo debate quedó programado para el martes 13 de junio de la próxima semana, en una decisión que le quita cada vez más tiempo y oxígeno al trámite legislativo de la reforma de la salud, que sigue luchando por sobrevivir.

EDWIN CAICEDO| UNIDAD DE SALUD