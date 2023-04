El debate de la reforma de la salud sigue en vilo. Si bien se había dicho esta semana que la primera discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sería este jueves 13 de abril, hoy se informó que finalmente el encuentro sería la próxima semana. Eso tras denuncias de varios representantes de que se intentaría aprobar el proyecto "a pupitrazo", es decir sin discutirlo.

Según denunció el representante Andrés Forero a través de su cuenta de Twitter, en la Comisión Séptima de la Cámrara de Representantes se pretendía iniciar la discusión. Y además como no se había publicado la ponencia de archivo del proyecto, radicada hoy por el Centro Democrático y Cambio Radical, aún no se puede debatir el mismo.

"A Escaf no le bastó limitar la participación ciudadana acortando las audiencias públicas de la reforma a la salud. Además pretendía iniciar autoritariamente la discusión. Finalmente le ganamos el pulso y el debate no empieza mañana. ¡No dejaremos que “pupitreen” la reforma!", aseguró Forero.

Ante eso, el representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf, quien en un principio había anunciado que sí se llevaría a cabo el debate el día de mañana, señaló hace apenas algunos minutos que se aplazaría la discusión hasta la próxima semana.

"Queremos informarle a la opinión pública que desde la presidencia de la Comisión Séptima hemos decidido no abrir el debate mañana de la reforma de la salud. Con el objetivo de darle la garantía a los partidos y ponentes que con el nuevo articulado que ha sido presentado pueda ser trabajado de manera tranquila", señaló Escaf.

De acuerdo con él, con esto se busca dar garantía a todos los sectores de participación en el proceso. Según Escaf el debate "se llevará a buen término" con apoyo del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Foto: @agmethescaf

Aún no se ha definido la fecha del nuevo debate, pero esto alarga aún más la extensa discusión de reforma al sistema sanitario del país.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD