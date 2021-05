Protestas en Bogotá dejaron 353 buses de TM afectados

Tras cuatro días de movilizaciones, que comenzaron en calma pero cerraron con algunos hechos de vandalismo, la jornada de protestas de ayer en Bogotá, hasta el cierre de esta edición, se desarrolló de manera pacífica.

Por las calles de la capital del país se manifestaron más de 3.700 motociclistas y 40 vehículos, que salieron desde la carrera 30 con calle 57, en inmediaciones al estadio El Campín, y luego se dirigieron por varios sectores, como la avenida Boyacá con calle 127. Además, hubo un plantón en la avenida de las Américas con carrera 38, donde se concentraron unas 400 personas. Las autoridades también registraron un plantón en la autopista Norte con calle 80. Y una masiva movilización de mujeres llegó hasta la plaza de Bolívar. En ninguno de estos actos se registraron acciones vandálicas o enfrentamientos con el Esmad.

El balance del 1.º de mayo

Más de 20.000 personas salieron a manifestarse el sábado primero de mayo en Bogotá, en conmemoración al Día del Trabajo y como parte de la cuarta jornada de protestas del paro nacional. Para ese día se acordaron 18 puntos de concentración en distintas zonas de la ciudad. En horas de la mañana, en lugares como el parque Nacional, las movilizaciones empezaron a avanzar de manera pacífica. Así también ocurrió, más allá de algunos bloqueos, en zonas como la plaza de Suba y el portal Américas.



No obstante, entrada la tarde, las autoridades empezaron a presenciar algunos actos vandálicos, por lo que fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública, principalmente del Esmad. Asimismo, la Secretaría de Gobierno empezó a alertar, por ejemplo, sobre la quema de un bus del SITP en la avenida Caracas con calle 19, o la destrucción de un cajero automático en las Américas con calle 60, en el occidente de la ciudad.

Manifestantes se enfrentaron al ESMAD de la policía en la Calle 140 con Carrera 9 durante el cuarto día de protestas en contra de la reforma tributaria. Foto: César Melgarejo/ CEET

Los ánimos se fueron caldeando, y los destrozos se trasladaron a otros barrios, como Cedritos, en el norte de Bogotá, donde se registraron violentos choques entre uniformados y ciudadanos. Al final, el reporte por estos enfrentamientos en toda la capital fue que 12 personas resultaron heridas. Aunque se denunció que algunos uniformados accionaron sus armas de dotación, como lo revelaron imágenes captadas por Citytv cerca de la biblioteca El Tintal, en Kennedy (ver recuadro), ninguno de los lesionados, según la Secretaría de Salud, fue ingresado por heridas con armas de fuego.



En total se registraron cuatro saqueos y ataques a cajeros automáticos. También fue saqueado un supermercado ubicado en la carrera 16 con calle 3.ª. El parte de tranquilidad y orden por parte de las autoridades solo pudo ser entregado a eso de las 11:50 p. m.



“En total hay 20 personas capturadas y puestas a disposición de las autoridades por actos de vandalismo, 63 personas que han sido trasladas por protección, a quienes después del cumplimiento del debido proceso se les ha impuesto una medida correctiva, y algo que nos causa enorme preocupación es que Bogotá cierra el día con una ocupación cercana al 94 por ciento de UCI, fue una jornada larga y difícil”, comentó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, al entregar el balance del primero de mayo.



(Además: Citynoticias grabó momento cuando policías disparan contra civiles)



TransMilenio reportó el ataque a 36 buses troncales, 35 buses zonales y un bus incinerado. Además, un trabajador resultó herido por esquirlas. Esto se suma al balance de los días de protestas entre el 28 y el 30 de abril, que habían dejado ya 281 articulados con daños, para un total de 353.



Por otro lado, en Usaquén, donde se registraron buena parte de los enfrentamientos del sábado, en inmediaciones a la casa del presidente Iván Duque, hubo un hostigamiento por parte de manifestantes contra un grupo de funcionarios de la alcaldía local.



“En la jornada, cuando fuimos a atender una situación con el equipo de la alcaldía y con otras entidades, mi persona y dos profesionales más de la alcaldía fuimos arrinconados por un grupo significativo de manifestantes, resultamos agredidos, gracias a Dios sin ninguna lesión significativa, pero nos tiraron piedras. Este tipo de situaciones no se deberían presentar. Hacemos un llamado a la reflexión a la ciudadanía para que este tipo de protestas se puedan desarrollar de manera pacífica”, comentó Jaime Vargas Vives, alcalde local de Usaquén.



Por último, la alcaldesa mayor, Claudia López, dio su balance sobre lo ocurrido en las últimas jornadas de desmanes. “Tras cuatro días de protestas, la de hoy (primero de mayo) con hechos vandálicos violentos, con los organismos de control, derechos humanos y el sistema de salud hemos verificado que no ha habido ningún fallecido ni herido por arma de fuego en las movilizaciones”, precisó la mandataria.



Todo esto ocurrió en medio de la cuarentena general que se aplicó en la capital del país desde el viernes pasado hasta la madrugada de hoy. Por esta razón, la Policía de Bogotá impuso el sábado 622 comparendos: 426 por violar el aislamiento obligatorio y los demás por aglomeración de personas, consumo de bebidas embriagantes en espacio público y no uso de tapabocas.



Por los hechos recientes, el sistema de transporte público de Bogotá, TransMilenio, informó que de sus 139 estaciones, 19 están fuera de servicio debido a que presentaron daños a causa de acciones vandálicas.

La situación se replicó en varias ciudades del país (ver nota anexa). De hecho, en la tarde de ayer, el director de la Policía, general Jorge Vargas, aseguró que por hechos de afectaciones a la infraestructura del transporte público y saqueos se han producido 364 capturas en el país.

Han abierto 20 investigaciones contra policías

El general Jorge Vargas, director de la Policía, informó que hasta ayer en la tarde, dos agentes habían sido identificados como presuntos responsables de hechos relacionados con muertes de civiles en el contexto de las manifestaciones.



Según dijo, por este tipo de casos la Fiscalía asumió cinco investigaciones penales. Además, el alto oficial dijo que se adelantan 20 investigaciones disciplinarias contra miembros de la Policía, y le solicitó a la Procuraduría asumir el poder preferente en los casos que lo considere necesario esa entidad. También contó que en el marco de las protestas han resultado heridos 457 agentes.

Por su parte, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, informó que se abrió una investigación para esclarecer los hechos que ocurrieron en El Tintal, los cuales quedaron registrados en un video en el que se observa que un uniformado dispara su arma de fuego contra un grupo de manifestantes. Además, la institución desmintió una denuncia que señalaba a un miembro del Esmad como autor de las lesiones de un ciudadano. Según la Policía, el uniformado lo estaba auxiliando tras ser apuñalado por comerciantes.

