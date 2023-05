Luego del pronunciamiento del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en el que aseguró que en el país se montó “un negocio” con las UCI en la pandemia, la Procuraduría General de la Nación informó que se pondrá al frente del tema.



El ente de control anunció que en los próximos días se abrirá una indagación con el objetivo de esclarecer estas afirmaciones para que el funcionario ratifique lo que dijo y, ya con pruebas, se tomen las acciones necesarias.



Cabe recordar que, en la continuación del debate sobre la reforma de la salud que se llevó a cabo este jueves en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el ministro Jaramillo aseguró que con la pandemia del covid-19 se creó “un negocio” en Colombia al triplicar las unidades de cuidado intensivo (UCI) para recibir pacientes con complicaciones.



“Abrieron estas unidades como si abrieran cualquier tipo de droguería y hay que ver cuántos salieron vivos de allí; lo más peligroso es tener una UCI sin tener gente capacitada para atender esto”, dijo Jaramillo durante la discusión.



Al respecto, la delegada de salud de la Contraloría General informó que, por el momento, no existen observaciones o auditorías abiertas por los hechos asociados con el supuesto negocio de las UCI.



Tras el episodio, varios actores del sector se han manifestado, mostrando su desacuerdo ante el pronunciamiento.



El exministro de Salud Fernando Ruiz, quien lideró la emergencia sanitaria, criticó fuertemente las declaraciones y defendió el propósito que tienen estas unidades ante casos que requieren vigilancia constante del paciente.



“La mortalidad por cualquier causa en una UCI es 52,3 por ciento, con ventilación mecánica. Con el covid-19 fue de 85,7 por ciento. Es un mínimo derecho humano acceder a una UCI cuando representa una oportunidad para vivir. Un Gobierno no puede hacer esas cuentas”, mencionó Ruiz a través de su cuenta de Twitter.

En esa línea, el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (Amci), Camilo Ernesto Pizarro, aseguró en una carta abierta a Jaramillo que no existe ningún sistema de salud en el mundo que esté preparado para atender una cantidad masiva de pacientes.



Sobre la situación del país al enfrentar la problemática, agregó que “cuando empezó la pandemia, Colombia contaba con 5.348 camas de UCI habilitadas, con los picos de la pandemia y el plan de expansión generado llegamos a tener cerca de 13.000 camas de UCI, las cuales no se habilitaban y estaban sujetas a las autorizaciones conferidas por las entidades territoriales”. También mencionó que las IPS fueron las responsables de asumir la alta complejidad que significó adaptarse al panorama epidemiológico del momento.



“Decir hoy que se abrieron unidades de cuidado intensivo en Colombia como ‘abrir droguerías’ es una afirmación que deja un sentimiento de tristeza y desconocimiento profundo en la labor realizada por todo el talento humano que batalló contra esta enfermedad, arriesgando su vida, y una afrenta a tantos que fallecieron en esa heroica y desinteresada lucha”, sostuvo Pizarro.



Atención UCI para pacientes Covid en la Clínica CES de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Para el líder de la asociación, es lo mismo que decir que haber abierto más camas de cuidado intensivo fue una decisión irresponsable que acarreó más muertes en la pandemia.



Asimismo, desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), expertos manifestaron su preocupación frente a las aseveraciones del Minsalud. Aseguraron que desde las unidades de cuidado intensivo se demostró la calidad científica y preparación de los profesionales que “enfrentaron a un enemigo desconocido y que aun así lograron asumir su cuidado y salvaguardar sus vidas”.



En el mismo sentido, Denis Honorio Silva, vocero de Pacientes Colombia y director de Colombia Saludable, concordó con que fue una declaración desafortunada por la falta de fundamento e invitó a Jaramillo a presentar pruebas a la Fiscalía, en caso de tener argumentos sólidos.



“Si el ministro de Salud tiene pruebas, estaría en la obligación legal, por la dignidad del cargo que ostenta, de denunciar a las IPS y a los profesionales de la salud que incurrieron en esos actos indebidos”, agregó.



Jimena Delgado

Escuela de Periodismo EL TIEMPO