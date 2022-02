El Colegio Anglo Americano, ubicado en la calle 170 con octava en la ciudad de Bogotá inició clases desde inicios del mes de febrero el 2022, desde entonces los varios padres de familia empezaron a enviar alimentos que requieren ser recalentados para el consumo de los niños.



Esta decisión, según los padres, se debe a que el costo de los almuerzos en este colegio está dentro de los 16 y 18 mil pesos.



Por lo tanto, un padre de familia denunció a RCN Radio que su hijo le había comentado desde el primer día que no le permitían calentar la comida dentro de la institución por lo que debía comer los alimentos frios.

A raíz de este inconveniente, más padres de familia decidieron crear un grupo en redes sociales y comunicar su inconformidad e incluso adelantar un acercamiento con la rectora Carolina Merchán Castillo para encontrar una respuesta.



¿Qué dice el Colegio Angloamericano?



La institución se pronunció y explicó que se mantendría en la decisión y no permitía que se calentaran los alimentos debido a que se presentarían riesgos de seguridad.



El documento dice que no aceptarán la solicitud de los padres de familia por varios puntos. Uno de ellos indica que la seguridad de los estudiantes prima en cualquier situación, los niños no pueden quedar solos manipulando loncheras eléctricas que pueden provocar un accidente por recalentamiento, picos de energía o paso de corriente, etc.



Por otro lado, indican que las aulas están diseñadas única y exclusivamente para que los estudiantes reciban las clases correspondientes por lo que no están acondicionados ni cuentan con la asepsia necesaria para la manipulación de alimentos y que el colegio en su diseño no cuenta con espacios adicionales para calentar almuerzos.



Indican que al calentar y consumir cualquier tipo de alimento se generan olores que no son propios de un salón de clase, causando molestia a los estudiantes. Sin embargo, que seguirán prestando el servicio de comedores para que puedan consumir los alimentos.



Además, indicaron que le brindarían el almuerzo de manera gratuita desde el 2 hasta el 9 de febrero para darles un plazo para organizar un menú que no requiera de calentar en el colegio.



EL TIEMPO intentó comunicarse con la rectoría del Colegio Angloamericano pero indicaron que la rectora se encontraba en una reunión por lo que no podría atender la llamada.

