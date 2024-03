Expectativa por alcances de decisión de Bogotá sobre diplomáticos argentinos

La tensión diplomática entre Colombia y Argentina, que viene creciendo desde la época de la campaña presidencial en este último país -cuando el presidente Gustavo Petro atacó abiertamente la candidatura del hoy presidente Javier Milei- y que se ha acrecentado por los duros ataques del mandatario argentino contra su par colombiano, llegaron hoy a su punto más alto con la decisión de Bogotá de expulsar funcionarios diplomáticos de la nación austral.

El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos

Esto, a raíz de nuevas declaraciones de Milei, esta vez a CNN, en las que llamó al presidente Petro "terrorista" y "asesino", términos que ya había utilizado hace dos meses y por los que el Gobierno decidió llamar a consultas al embajador en Buenos Aires, Camilo Romero.

“El Gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la embajada de argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos”, dice el comunicado de la Cancillería revelado este miércoles.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el presidente Petro decidió incluir entre los funcionarios expulsados al embajador argentino, Gustavo Dzugala, pero se trata de un escenario altamente posible. Si ese fuera el caso, que correspondería a uno de los escenarios más críticos dentro del mundo diplomático --el paso siguiente sería una ruptura formal de relaciones, algo que aún no se menciona en las declaraciones del Palacio de San Carlos-- la retaliación argentina sería del mismo nivel.

Así, Camilo Romero, quien no ha regresado a Buenos Aires, se quedaría definitivamente en Bogotá y estaría por determinarse la suerte de cónsules y otros funcionarios de rango diplomático en la república argentina. Por ahora, no se prevén afectaciones en la prestación de servicios consulares para los nacionales de los dos países. Una vez más, el alcance de la decisión aún no ha sido revelado oficialmente por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

También hay expectativa por la afectación del intercambio comercial entre las dos naciones, que en en el 2022 bordeó los 2 mil millones de dólares, siendo las exportaciones argentinas mayores que las colombianas en una proporción de casi tres a uno.

El deterioro de las relaciones puede tener para Colombia una afectación socialmente más grave: las posibles complicaciones para miles de estudiantes colombianos que están en universidades argentinas y cuyo número supera las 8 mil personas, de más de 30 mil connacionales que se estima que viven en ese país.

Esta misma semana, el presidente Petro amenazó con romper relaciones con Israel si esa nación no acata la orden del Consejo de Seguridad de la ONU de cesar el fuego en la franja de Gaza. Con tensas relaciones con el gobierno Bukele en El Salvador y el de Dina Boluarte en Perú, la administración Petro enfrenta grandes retos en la arena diplomática.

Antecedentes de crisis similares a la que ahora se vive con la Casa Rosada han sido frecuentes con el régimen chavista en Venezuela, nación con la que el gobierno Petro mantiene estrecha relación a pesar de los ruidos de los últimos días. En 2019 Maduro rompió relaciones con Colombia por el reconocimiento que le dio el gobierno Duque a Juan Guaidó como presidente interino. Las relaciones estuvieron rotas hasta 2022, cuando Petro nombró como embajador en Caracas al controvertido exsenador Armando Benedetti.

Pero ya en 2008, a raíz de la operación militar colombiana que mató a 'Raúl Reyes', el 'canciller de las Farc', en la frontera con Ecuador, el presidente Hugo Chávez expulsó al entonces embajador Fernando Marín y a todo el personal diplomático en Caracas. Y las tensiones fueron también recurrentes entre el Palacio de Miraflores y el gobierno de Juan Manuel Santos.

REDACCIÓN POLÍTICA