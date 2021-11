World Peace and Liberty Award, un reconocimiento a la democracia colombiana

Quiero compartir con la opinión pública de Colombia el sentido y el alcance del Congreso Mundial del Derecho que se va a celebrar los días 2 y 3 de diciembre en Barranquilla y la convertirán en la capital mundial del derecho.



Una extraordinaria representación de la comunidad internacional de juristas llega a Colombia tras recorrer un largo camino desde que, hace más de 60 años, en el cénit de la Guerra Fría, la World Jurist Association (WJA) se pusiera en marcha para promocionar una idea básica: la única forma efectiva de asegurar la paz, de mantener la libertad, es afianzar el imperio de la ley, el Estado de derecho.



Comenzó entonces una gran campaña mundial, bajo el impulso de Earl Warren, chief justice del Tribunal Supremo de los EE. UU., y Charles Rhyne, presidente de la American Bar Association (ABA), en favor de la paz a través del derecho, a la que pronto se sumarían estadistas y grandes personalidades del derecho, como sir Winston Churchill, Nelson Mandela; el presidente del Tribunal Constitucional de Alemania, Roman Herzog; Rene Cassin, redactor de la Declaración Universal de DD. HH. de las Naciones Unidas; el rey Felipe VI de España o la justice Ruth Bader Ginsburg.



Junto con ellos han trabajado y lo siguen haciendo en esa gran campaña, de la que el congreso de Barranquilla forma parte, un prestigioso grupo de presidentes de tribunales nacionales e internacionales, catedráticos y abogados, hombres y mujeres comprometidos con la defensa del Estado de derecho como el mejor aliado que ha creado la civilización para garantizar la dignidad del ser humano y la defensa de las libertades y derechos fundamentales, el crecimiento y el desarrollo para las naciones.



Aquellos titanes de la justicia merecen homenaje y reconocimiento una y otra vez por esta gran familia que es la World Jurist Association, que dentro de unos días se congregará en las orillas del río Magdalena.



Pusieron, como lo trataremos de hacer desde Barranquilla todos nosotros, su grano de arena en defender la libertad y la paz a través del derecho para todos los seres humanos.



Sí, había que hacerlo entonces, y hay que hacerlo hoy. El imperio de la ley es la única alternativa al imperio de la fuerza. Solo bajo el gobierno de las leyes, el ser humano puede vivir en paz y en libertad.



Si no nos sometemos al derecho, la ley del más fuerte, las fauces del totalitarismo acechan y amenazan con devorar la libertad y la convivencia. Han sido breves, históricamente, los tiempos en los que mujeres y hombres han vivido en sistemas de organización social donde la dignidad humana ha sido el centro y el límite de toda acción de poder.



Pero aún en esos tiempos, en las antiguas democracias atenienses o romanas, o en los actuales sistemas constitucionales, la lucha contra el abuso de poder es dramática, constante.



Ya lo advirtió Aristóteles. Él supo describir que, como si fuera un fenómeno físico, el poder, todo poder humano, tiende a perpetuarse, y a continuación, a corromperse. Una de las iniciativas más eficaces de la WJA –junto con la de los Congresos Mundiales del Derecho– ha sido la de proponer modelos de referencia.



Warren y Rhyne idearon el World Peace and Liberty Award. Entregaron en Londres un prototipo de lo que hoy es esta preciosa obra de arte a Winston Churchill. Otros después lo concedieron a Rene Cassin, padre de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a Nelson Mandela. A nuestra generación le ha correspondido entregarlo, en 2019, a S. M. el rey Felipe VI de España en una ceremonia memorable en el Teatro Real de Madrid.



En 2020 volvimos a entregarlo a la justice Ruth Bader Ginsburg, y ahora, dentro de unos días, por primera a vez vamos a premiar a todo un país, a la democracia colombiana, a Colombia.



El rey de España ha representado y representa, como primera institución del Estado, la eficaz defensa de la convivencia democrática y la libertad, del Estado de derecho y el orden constitucional. La comunidad jurídica internacional reconoció entonces, con la concesión del World Peace and Liberty Award, a Felipe VI, un estadista joven y maduro a la vez, el haber sabido encarnar en horas decisivas el valor de las instituciones para defender el marco de convivencia. Se puso de manifiesto que nadie puede situarse por encima de la ley, auténtica garante de la libertad y de la convivencia pacífica.



En 2020 premiamos, en Washington D. C., la obra y trayectoria de la justice Ruth Bader Ginsburg, una gran mujer que contribuyó a escribir varias de las páginas más célebres de la reciente historia jurídica de los Estados Unidos. Ella vivió en primera persona el desafío de tantas mujeres que se abrieron paso en una sociedad refractaria a su participación en la vida universitaria y profesional de su tiempo. Como mujer, como madre y como jurista consagró su vida y sus esfuerzos a avanzar en la garantía de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en el fortalecimiento de la presunción de inocencia en el sistema jurídico estadounidense, hasta convertirse en uno de los grandes referentes del mundo jurídico de la historia.



Este año 2021 volvemos a dar un paso más en la tarea de mantener el legado de los fundadores de la World Jurist Association y proyectarlo hacia el futuro de una forma creativa. Vamos a presenciar la entrega del World Peace and Liberty Award a la democracia colombiana. Por primera vez el galardón que muchos consideran el Premio Nobel del derecho no se entrega a una persona, sino a todo un pueblo, lo cual lo dota de un nuevo alcance y significado.



Mirar en retrospectiva las duras décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo nos permite poner en valor el sacrificio, el esfuerzo y el compromiso de la sociedad colombiana por defender y fortalecer el Estado de derecho. La violencia fratricida que en 1985 inmoló a quienes representaban la majestad de la justicia, junto con tantas otras víctimas inocentes en el holocausto del Palacio de Justicia, fue tal vez una de las más tristes y dolorosas tragedias para quienes defendemos el imperio de la ley.



Aquellas décadas finales del siglo XX en Colombia estuvieron marcadas con la dureza y la sinrazón de la violencia que se cobró la vida de tantas personas inocentes: jueces y juristas, periodistas y empresarios, ministros, procuradores, candidatos a la Presidencia de la República, intelectuales y estadistas que reflejaban la vitalidad y pluralidad de la sociedad colombiana. Años en los que el terrorismo destrozó, como Caín contra Abel, la vida y las esperanzas de tantas familias anónimas de militares y campesinos, estudiantes y policías, empresarios y defensores de DD. HH. que no verían nunca más regresar a sus seres queridos. Sin embargo, el concurso de todas las fuerzas de la sociedad hizo posible una nueva etapa en la historia de Colombia.



Una nueva etapa que coincide en el tiempo con la entrada en vigor de la Constitución política de 1991, el desarrollo de nuevas instituciones y el fortalecimiento de las ya existentes. Este compromiso de la sociedad colombiana ha permitido que el país sea percibido en el concierto internacional, y particularmente entre la comunidad jurídica, como una de las sociedades que mayor sacrificio y esfuerzo ha dedicado a defender la institucionalidad democrática y el imperio de la ley, sin olvidar que el derecho no lo puede todo, pero sin él, nada bueno es posible.



Colombia se ha convertido en el mejor país de la región. Y eso no lo redime de sus retos, dificultades y tareas pendientes. Todos los grandes países las tienen. Pero los colombianos han conseguido un notable desarrollo social y económico en las últimas décadas, combatiendo las lacras del terrorismo y el narcotráfico, aún no del todo exterminadas, y lo han hecho apostando por una vida bajo el amparo de una Constitución.



Hoy, los colombianos no solo no se ven forzados a emigrar. Al contrario, han sido capaces de acoger, en un insólito gesto de solidaridad sin precedentes en la historia, a más de un millón ochocientos mil venezolanos que han tenido que exiliarse para protegerse del derrumbe del Estado de derecho en su país.



La mera comparación de lo que hace 30 años eran Venezuela y Colombia y en lo que se ha convertido una y otra hoy es suficientemente elocuente.



Estas serán unas jornadas memorables para la World Jurist Association. Las sesiones de trabajo están abiertas también a juristas colombianos, que serán una parte importante de la conversación. Estamos anhelando este evento, porque las cosas importantes hay que celebrarlas, defenderlas y promoverlas. Un equipo formidable de casi 50 profesionales ha venido trabajando más de dos años en todos los preparativos, desde que, en febrero de 2020, en la ciudad de Washington D. C., el Board of Directors de la World Jurist Association tomó la decisión de conectar su historia y el legado de las grandes personalidades que la pusieron en marcha, con el esfuerzo de la sociedad colombiana por defender y fortalecer el Estado de derecho en medio de tantas tribulaciones y desafíos que la historia ha deparado a esta hermosa tierra.



Desde Madrid, Washington y Barranquilla se ha ultimado un homenaje que hemos querido hacer coincidir con el 30.º aniversario de la Constitución política de Colombia de 1991 y el segundo centenario de su primera Constitución, promulgada en la Villa del Rosario de Cúcuta el año 1821. En muy pocos días, dos mil juristas, venidos de mas de 60 países, vamos a rendir homenaje a la sociedad y la democracia colombiana.



Espero que esta huella que pretendemos dejar no sea efímera. No solo quedará un precioso monumento, el primero en América, dedicado al Rule of Law, en la ciudad de Barranquilla, sino que será inaugurado el emblemático edificio The Icon, que ya formara parte del nuevo skyline de Barranquilla.



Ojalá este evento sirva también para algo más trascendente, que es reforzar la conciencia de que estos 50 millones de personas que son los colombianos y todos sus conciudadanos de otras nacionalidades han sabido construir la mejor arquitectura para la convivencia, y que deben no solo preservarla sino ofrecerla al mundo como modelo de vida en sociedad: el Estado de derecho, donde la persona y su dignidad están en el centro, y limitan y legitiman la acción del poder público.



Que los colombianos recuerden siempre que hemos venido de fuera a decirles que han hecho un gran esfuerzo y sacrificio, y que son una referencia y un modelo para aquellos países que quieran basar en el derecho el desarrollo de sus pueblos.







JAVIER CREMADES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO