El difícil acceso a visado volvió a estar sobre la mesa con la propuesta de reducción de tiempos en este trámite que hizo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, al gobierno de Joe Biden.



Según Murillo, Colombia es uno de los países que más retrasos presentan en este proceso: “Los connacionales deben esperar cerca de 850 días después de presentar la solicitud”.



(Lea también: La paz total de Gustavo Petro es un ‘planteamiento audaz’: ONU)

Pero no solo es Estados Unidos donde se tienen inconvenientes sobre el visado. A este país se suman el Reino Unido, Canadá, Sudáfrica y Tailandia.



Las razones recurrentes para negar este permiso, teniendo en cuenta el tiempo de respuesta y los requisitos exigidos, son no demostrar arraigo por el país de origen, falta de suficiente solvencia económica o estabilidad laboral, además de tener familiares con asilo en el territorio que se quiere visitar, advierte Stephanie Parra, experta en trámite de visas.



(Le sugerimos: Petro pide reconstruir inventario de bienes en extinción de dominio: ¿por qué?)

​

Los casos de Sudáfrica y Tailandia están asociados a que la gestión debe hacerse en otros países.



Para Sudáfrica se debe tramitar en Caracas (Venezuela), mientras que para Tailandia, en Lima (Perú). La dificultad aquí no está en que no concedan citas o en que se nieguen las solicitudes, sino en el traslado o contacto con los países en los que se deben tramitar.



Alfredo Franqui, experto en proceso de visado, le explicó hace unos días a EL TIEMPO que “los tiempos de espera son bastante largos, tanto para las personas que la solicitan por primera vez como para quienes la buscan renovar. Por ejemplo, para las personas que aplican por primera vez, las citas las están dando para febrero y marzo de 2025”, explica el especialista.



Franqui aclaró que Estados Unidos exige que se demuestre que tiene un arraigo en Colombia y que el solicitante no se va a quedar en Estados Unidos. Algo similar a la situación de Canadá.



Frente a este panorama, el director de Migración Colombia, Fernando García, declaró que la autoridad migratoria en los próximos cuatros años tendrá un nuevo enfoque que “garantizará un paso fronterizo digno para nacionales y extranjeros”.



Sin embargo, analistas coinciden en que es bastante complejo conseguir una exención de visa de forma expedita y que los tiempos de solicitud de visado se vieron retrasados por la pandemia.



Sandra Clavijo, abogada de inmigración y vicepresidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana de Miami, expresa que el mayor problema del trámite para obtener la visa recae en el confinamiento que se vivió por el covid-19.



“Las embajadas reabrieron, pero tienen solicitudes represadas de hace dos años. Es un problema que está pasando a nivel mundial”, argumenta la abogada.





(Le puede interesar: Visa a Estados Unidos: ¿Colombia tiene lo necesario para eliminar el requisito?)



Clavijo agrega que Colombia es uno de los países que más solicitudes de visas de turismo hacen y que se tiende a disparar cuando hay un cambio de gobierno: “Las embajadas saben que los nuevos mandos generan incertidumbre, así que empiezan a ser más estrictos: revisan el nexo con el país de origen, los recursos económicos y la intención de regresar que tenga la persona”.



Según cifras de Migración Colombia con corte a agosto de 2022, 6’008.579 ciudadanos han salido del territorio nacional. Las principales motivaciones de viaje de los colombianos en lo corrido del año se centran en el turismo, trabajo, negocios y estudios.



REDACCIÓN POLÍTICA