Video: colombiana golpeada en tren de Miami recibe ayuda de consulado

Este sábado se conoció un video donde se observa a un afroamericano de 25 años que entró a un vagón de un pequeño metro que funciona en el centro de Miami (EE. UU.) y sin mediar palabra empezó a golpear y patear una veintena de veces y sin motivo aparente a una colombiana, la única pasajera en ese momento, según se aprecia en las cámaras de seguridad.



El hecho ocurrió el pasado 4 de septiembre, día en que Joshua James King asestó golpes contra la colombiana Andrea Puerta y después hizo lo mismo contra dos hispanos más, Eduardo Treviño y Nelti Medrano, en sendos ataques en el mismo sistema de transporte, según el reporte judicial obtenido este sábado por Efe.



King, quien enfrenta tres cargos criminales de asalto agravado y otros tres menores de agresión, fue liberado bajo fianza de 1.500 dólares días después de su detención.



La colombiana, de 29 años, señaló a medios locales y de su país que desconoce los motivos del ataque, que era la primera vez que veía a King y que un hombre tan violento no ha debido quedar en libertad.



Puerta, que sufrió conmoción cerebral, aún se recupera de las heridas. Tiene una costilla rota, la mandíbula hinchada, un ojo morado y un brazo lastimado.



"Hubo un momento en que dijo: 'Lo siento' y yo lo miré y me dio un puñetazo y después de eso, no sé qué pasó", relató al canal Local 10 de Miami.



Señaló que se aterrorizó de saber que su agresor tiene una hija. Puerta agregó que se desmayó durante la paliza del hombre que la supera en altura y peso y que cuando recobró el conocimiento salió del sistema conocido como Metromover y llamó a la Policía.



"No sé cómo estoy viva", dijo Puerta, quien más tarde se encontró con su agresor en la comisaria en la que estaba detenido. El afroamericano tiene una audiencia judicial el próximo 25 de septiembre, según los documentos judiciales.



Frente a este caso, el representante a la Cámara de los colombianos en el extranjero, Juan David Vélez, le expresó su solidaridad y advirtió que el Cónsul General de Miami Pedro Valencia está al tanto del caso y prestando toda la atención.



"Solidaridad con Andrea Puerta, joven colombiana víctima de violencia en el Metro Mover. Me comuniqué con el Cónsul General de Miami Pedro Valencia, quien está al tanto del caso y prestando toda la atención. Colombianos victimas de este tipo de casos deben acudir al Consulado", trinó el congresista del Centro Democrático.

Andrea denunció su caso con la publicación del video de cámaras de seguridad, puede verlo haciendo clic aquí.

