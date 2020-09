La discusión con gritos e insultos entre Cabal y ciudadanos en CAI

En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales una grabación que evidencia el choque que hubo entre la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y unos ciudadanos que estaban en el barrio El Codito, en Bogotá.



La discusión se dio, según la congresista, mientras se realizaba un evento para entregar uno de los CAI que resultó afectado en la localidad de Usaquén durante las protestas realizadas la semana pasada en contra de la brutalidad policial y el asesinato de Javier Ordóñez.



En la grabación se escucha que un hombre, ante Cabal y los uniformados, hace un reclamo: "Tenemos claro que en estos años ustedes no han trabajado en pro de los jóvenes de la localidad. Estamos celebrando, pero abajo hubo tres jóvenes muertos y más de cinco heridos a bala", dice.



Luego continúa asegurando que: "estamos celebrando un poco de cosas e injusticias que han pasado por la Policía, pero no se van a sentar en la mesa".



Mientras el ciudadano pronunciaba esas palabras, se observa a Cabal prestar atención, pero en un momento lo interrumpe y le dice: "¿Usted es funcionario de la Alcaldía?". A lo que él le responde que no.



Inmediatamente comienza el cruce de gritos entre la senadora y los ciudadanos. Cabal, quien se quita el tapabocas para hablar, les dice que "esa no es la forma de agradecer el trabajo".



Ante su intervención, los asistentes le respondieron con frases como: "Estudie, vaga, así como le dice a todos los jóvenes del país", "usted no tiene nada que hacer acá" o "senadora de pacotilla".



En medio de la agresión verbal, uno de los hombres que estaba en el sitio intentó mediar la situación para calmar a los ciudadanos y a la congresista. El choque no pasó a mayores.

Vea aquí el video del momento:

Líderes del Codito le reclamaron a la @PoliciaColombia por "celebrar" la reentrega del CAI mientras se están velando en Usaquén 3 víctimas mortales que dejó la jornada de desmanes que se vivió tras la muerte de #JavierOrdóñez@MariaFdaCabal les dijo desagradecidos



Solidaridad? pic.twitter.com/1SDBR7Zskb — Nicolás Contreras (@NicoKontreras) September 17, 2020

Este jueves, Cabal se pronunció en sus redes sobre lo sucedido y dijo que: "La comunidad restauró el CAI incinerado en 4 días y el evento fue maravilloso. Al final dos funcionarios de la alcaldía local llegaron a sabotear señalando a los policías de asesinos, insultando y grabando. Parece que la lección del "estudie vago" les quedó grabada".

¡Falso! La comunidad restauró el Cai incinerado en 4 días y el evento fue maravilloso. Al final 2 funcionarios de la alcaldía local llegaron a sabotear señalando a los policías de asesinos, insultando y grabando. Parece que la lección del "estudie vago" les quedó grabada 😂😂. https://t.co/P5k8NGZjZG — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 17, 2020

