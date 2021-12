Como la política es dinámica, aún se pueden esperar nuevos jugadores en el tablero político para las elecciones presidenciales del 2022. Eso, por lo menos, es lo que creen algunos integrantes del partido Cambio Radical, como el representante Atilano Giraldo, quien no descarta que Germán Vargas Lleras anuncie su postulación en menos de dos semanas.

“Esperamos que antes de que culmine diciembre tome la decisión de meterse. El país entero le está haciendo el llamado para que aspire a la Presidencia de la República”, dijo Giraldo en una entrevista concedida este fin de semana al canal regional Telecafé.



Vargas Lleras participó en las elecciones presidenciales del 2010, en las que obtuvo un 10 por ciento de los guarismos electorales con más de 1.4 millones de votos. En el 2018 logró un registró similar con 1.4 millones de votos. En ese entonces, el porcentaje de votación registrada a su favor fue del 7 por ciento.



Hasta el momento, el ex vicepresidente en el segundo periodo de Juan Manuel Santos ha manifestado que no piensa lanzarse a la Presidencia de la República. Incluso, varios medios de comunicación reportaron que el dirigente político utilizó la expresión “busquen a otro marrano”, para descartar dicha postulación.



Al finalizar junio de este año, Vargas Lleras utilizó su columna dominical en este diario para desactivar las versiones y acallar los rumores sobre una eventual tercera candidatura. Pese a esto, el representante Giraldo insiste en que aún hay un margen para que Cambio Radical tenga candidato propio en el tarjetón.



“Confió en que el doctor German Vargas Lleras tome la decisión que millones de colombianos estamos esperando y que aspire a la Presidencia de la República”, dijo el congresista. De hacerlo, completaría un cuadro de candidatos que parece saturado en el país.



Precisamente, hace dos semanas fueron publicadas dos encuestas en las que los nombres de Gustavo Petro y Sergio Fajardo parecen tomar la delantera. En un segundo lote de candidatos aparecen Rodolfo Hernández, Oscar Iván Zuluaga y Federico Gutiérrez.



Sobre si es muy tarde para que Vargas Lleras entre en competencia frente a este ramillete de candidatos, el congresista Giraldo aseguró que: “Germán Vargas Lleras es el hombre que más recursos ha ejecutado en este país, no creo que sea tarde.”



Y aunque la mayoría de los congresistas de los diferentes partidos ya se han alineado con los candidatos que están en la arena política, el representante Atilano Giraldo asegura que el pedido para que Vargas Lleras sea candidato proviene de diferentes sectores del espectro político.



“Mire, no es solo el pedido de Cambio Radical. He dialogado con congresistas de la U, del Partido Conservador, del Partido Liberal, de casi todos los partidos y todos coinciden en que él debe ser candidato a la Presidencia de Colombia”, dijo.



Ahora, solo falta esperar si Vargas Lleras se entusiasma con esta petición o si insiste, como aseguraron varios medios a mediados de este año, en que deben buscarse a otro candidato.