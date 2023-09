El expresidente Álvaro Uribe compartió una curiosa anécdota con un grupo de simpatizantes durante un acto público desarrollado en días pasados en el municipio El Jardín, Antioquia.



Le puede interesar: ('Ahora resulta que soy el ladrón de Medellín': Uribe le respondió a Daniel Quintero)

En el encuentro, el expresidente reconoció que no conocía a la famosa actriz Angelina Jolie, testimonio dado a conocer en un video difundido a través de la red social X, antes Twitter.



En el video, Uribe recordó que durante su época de mandatario fue invitado por la Fundación Clinton para hablar sobre unos programas de su gobierno. "Me dieron que allí iba a estar Angelina Jolie, pero yo no sabía quién era. Entonces llegué a la casa, le dije a mi señora y le pregunté quién era Angelina Jolie", se escucha en el video.

Las confesiones de el presi momoso🥰🥰 hoy en Jardín, Antioquia.

Lo invitaron siendo presidente, a una reunión con Angelina Jolie , y llegó a la casa preguntarle a doña Lina, quién es Angelina Jolie, y doña Lina le dice, no vaya a preguntar eso en público que queda como un… pic.twitter.com/VWzzgFXJjY — DoñaPily (@dona_pily2) September 23, 2023

Lina Moreno, su esposa, le respondió: "No vas a preguntar eso en público, porque quedas como un montañero".



Uribe continuó con su relato: "Bueno, yo llegué allá, a la Fundación Clinton, expliqué cómo nosotros semanalmente en los consejos comunitarios buscábamos crecer el crédito popular (...). El país no quedó perfecto, pero avanzó".



Lea además: (Caso contra Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude ya tiene ponencia en el Tribunal)



Al mismo tiempo, contó Uribe, la reconocida actriz habló sobre sus iniciativas que adelantaba en África. "Había una nube de periodistas y me dijeron: ‘Bueno, ¿cómo le pareció Angelina Jolie?’”, a lo que él respondió: "interesante, ha presentado un gran programa, admirable".



Explica que los periodistas le siguieron insistiendo con preguntas sobre Jolie, al punto que le indagaron si era bonita. "Dije sí, pero las más bonitas son las colombianas. Entonces, me preguntaron: ‘¿Y en quiénes piensa?’ Les dije: en las mujeres de Jardín, Antioquia".



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS