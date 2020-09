El trino contra concejal animalista que Lafaurie tuvo que borrar

El pasado 18 de agosto se desató una polémica por un trino que escribió el director de Fedegan - Federación Colombiana de Ganaderos- contra la concejal animalista de Bogotá, Andrea Padilla.



La pelea, que ahora llegó a los estrados judiciales, comenzó por las denuncias de la concejal, quien ha promovido regular la exportación de carne con animales vivos en barcos que viajan de pie, por la vulneración de los derechos mínimos de los animales.



Para ello, Padilla radicó un proyecto de ley que busca prohibir esa práctica en el país.



Desde entonces el gremio ganadero le hizo oposición a esa iniciativa y la emprendió contra la concejal Padilla.



Tras ello trascendió que en el portal Contexto Ganadero, que dirige Lafaurie, publicaron un artículo que decía: “La célebre concejal de Bogotá, Andrea Padilla Villarraga, del Partido Verde, saltó a la fama por no saber responder si en caso de un incendio prefería salvar una cucaracha que a un niño. Llegó al cabildo distrital con los votos del hermano de Alfonso Cano, máximo cabecilla de las Farc”.



Lafaurie publicó un trino con el texto antes mencionado.



Ante eso la concejal, quien trabajó algunos años con Roberto Sáenz, hermano del dirigente guerrillero Alfonso Cano, anunció que interpondría acciones judiciales en contra del esposo de la senadora María Fernanda Cabal.

Andrea Padilla, concejal de Bogotá. Foto: Twitter oficial

Este martes, Padilla anunció que un juez le ordenó a Lafaurie a rectificar el trino en máximo 48 horas. "La rectificación deberá incluir el expreso reconocimiento del error en el que se incurrió al divulgar información falsa sobre la elección de la concejal Andrea Padilla Villaraga", advierte la orden judicial.



Por ello el director de Fedegán publicó un nuevo trino: "Elimino este trino por cuanto no tengo los soportes que demuestren que la concejal Andrea Padilla fue elegida con los votos del hermano de Alfono Cano, cabecilla de las Farc".

Elimino este trino por cuanto no tengo los soportes que demuestren que la concejal Andrea Padilla fue elegida con los votos del hermano de Alfono Cano, cabecilla de las FARC. pic.twitter.com/VkSOP2Vm03 — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) September 22, 2020

No obstante, Padilla le respondió que debía rectificar, no ratificar.



"Qué canalla y pícaro eres, @jflafaurie Bien sabes que la justicia te obligó a rectificar, no a ratificar; a reconocer el error que cometiste al difundir información falsa sobre mí y mis electores. Aquí te recuerdo lo que dijo la juez, avivato. Avanza el incidente de desacato", trinó.

Qué canalla y pícaro eres, @jflafaurie Bien sabes que la justicia te obligó a rectificar, no a ratificar; a reconocer el error que cometiste al difundir INFORMACIÓN FALSA sobre mí y mis electores. Aquí te recuerdo lo que dijo la juez, avivato👇 Avanza el incidente de desacato. https://t.co/BXwqIAyfOv pic.twitter.com/MlY6h3lzUc — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) September 22, 2020

Al parecer el rifirrafe no culmina con este trino del empresario y continuará su curso en instancias judiciales.

