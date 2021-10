Precandidatos calientan campaña con sus polémicas

Termina una semana de disputas políticas en la que Alejandro Gaviria y el apoyo liberal a su candidatura ha sido el eje de varias polémicas. Y, ante esto, la pregunta es si sus rivales políticos comienzan a verlo como una amenaza que debe ser considerada durante esta campaña política.



Uno de los primeros en entrar a polemizar con el exrector de la universidad de Los Andes fue Sergio Fajardo. “Alejandro Gaviria y yo tenemos orígenes y maneras distintas en la política. Yo no vengo de un partido político tradicional, él ha tenido el apoyo de César Gaviria y el Partido Liberal. Estamos recorriendo caminos diferentes”, señaló Fajardo, quien está en la Coalición de la Esperanza.



Ante esta afirmación, Gaviria respondió: “Sergio, estamos en lo mismo: transformar a Colombia desde el centro político y ofrecer una esperanza de cambio de verdad. Pensemos en un centro incluyente”.



Además, Gaviria invitó a Fajardo a trabajar juntos para que la consulta de marzo “nos permita unirnos en este propósito”.



Al respecto, Guillermo Henao, politólogo y estratega político, explicó que dichas disputas se dan porque “Fajardo necesita un rival de peso para legitimar la consulta de la Esperanza. Él espera que sea Alejandro Gaviria, con el riesgo de perderla”. Henao se refiere a la consulta que hará la Coalición de la Esperanza en marzo de 2022 con el objetivo de definir al candidato presidencial único de dicha alianza política.



“El que está muy preocupado en este momento por la candidatura de Alejandro Gaviria es Sergio Fajardo, y esa preocupación se evidencia en la pelea que tuvo esta semana”, aseguró Pedro Piedrahíta, profesor de ciencia política de la Universidad de Medellín.



Explicó que aunque Gaviria se muestra como un candidato de centro, al momento de tener que tomar decisiones, las toma y tiene unas posiciones muy claras. “Empieza a ser un candidato que se ve con unas claridades que, cuando uno compara con Sergio Fajardo, no encuentra”, sostiene Piedrahíta.

Los precandidatos presidenciales Alejandro Gaviria y Federico Gutiérrez. Foto: CEET

Pero en la puja también entró Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín y ahora precandidato presidencial, quien calificó al exministro de “incoherente”. Recordó que cuando Gaviria lanzó su candidatura afirmó que el exmandatario de la capital antioqueña podría estar en la coalición de centro, pero ahora su postura es distinta e incluso lo tilda de “facho”.



Las pullas

“Te convertiste en una especie de juez ideológico donde encasillas a las personas en ideologías de acuerdo a tu conveniencia, eso no está bien y mucho menos cuando tratas de creerte el dueño del centro. ¿Dónde compraste la franquicia del centro? Como si la vendieran, aquí lo importante es resolver los problemas de la gente”, expresó Gutiérrez.



A esto, Gaviria respondió: “En estas últimas 3 semanas yo he notado que tú te has movido a la derecha, ahí estás. Y yo creo que también tenemos la responsabilidad de ser claros con los ciudadanos, de decir claramente lo que representamos en este momento en la política colombiana”.

Sobre este caso, el profesor Piedrahíta afirma que es una pelea irrelevante porque Federico Gutiérrez es un candidato “que solo sale a la luz pública cuando critica a Petro o Alejandro Gaviria”.



Piedrahíta afirmó: “Para nadie es un secreto que Federico Gutiérrez es el candidato de una parte muy grande del uribismo y eso no es nuevo. La única opción viable en este momento para el Centro Democrático es irse al lado de Federico Gutiérrez”.



Por otro lado, Patricia Muñoz Yi, directora de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana, se refirió a ambos casos y dijo que cuando un candidato parece ponerse a la cabeza de las preferencias electorales se convierte en el rival al que se le debe apuntar.



“Todos entonces quieren tener a este candidato como su contendor, porque esto también les hace ubicarse en la contienda electoral como el rival principal de quien va encabezando la intención de voto”, explica la profesora Muñoz.



Además, destacó el hecho de que todavía no se tienen las suficientes encuestas de opinión pública, de intención de voto, que muestren que Alejandro Gaviria está adelante, aunque es cierto que sus rivales comienzan a verlo como un aspirante presidencial con una buena opción, “como un candidato que puede recoger todo este electorado de centro”.

