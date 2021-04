Dos millones de campesinos recibirán tratamiento preferencial

El representante Luciano Grisales Londoño explicó que el proyecto de ley busca focalizar de una manera más efectiva los subsidios para la salud, la educación y el empleo a los trabajadores del campo.

“Las estadísticas señalan que no deben ser inferior a dos millones los trabajadores del campo. (El proyecto propone) sacarlos de la bolsa general del Sisbén y pasarlos a la categoría de trabajadores del campo y darles una prelación y un tratamiento diferentes”, explicó el congresista.



Esta categorización y segmentación agilizaría la asignación de los subsidios por parte del Estado. Sin embargo, no es la primera vez que se presenta una iniciativa de esta naturaleza. Las que antecedieron a este proyecto no sobrevivieron el trámite legislativo.



Para evitar que se repita la historia, el representante Grisales aseguró que su partido ha conservado con las diferentes colectividades que tienen asiento en la Cámara e, incluso, con el Ministerio de Agricultura.



“Sí, hemos dialogado, ampliamente, con el señor ministro de Agricultura y en el Plan Nacional de Desarrollo tienen un meta en ese sentido. También hemos involucrado a Planeación Nacional”, dijo el representante.



El proyecto incluye otros temas: tenencia de la tierra, costo de los insumos agropecuarios, acceso de los trabajadores del campo a capitales de trabajo, la migración a las ciudades y dignificar a los campesinos, entre otros.



Los cálculos indican que esta propuesta se podría discutir en Comisión Quinta y plenaria de Cámara antes del próximo 20 de junio. Y a partir del 20 de julio podría hacer su trámite en el Senado de la República.



Uno de los temas que se podrían incluir durante el trámite es el derecho a una pensión de jubilación para los campesinos.



“Es muy triste que los campesinos no tengan una pensión. Y sí, claro, tenemos que mirar eso: lo que tiene que ver con los beneficios para nuestros campesinos”, apuntó.