Sondeo muestra qué ha pasado con consumo de droga después del decreto

Un sondeo realizado por la Corporación Técnica Social a 1.903 personas que consumen sustancias psicoactivas, arrojó que el 97.1 % de los encuestados no ha dejado de consumir drogas por el decreto que firmó el presidente Iván Duque, el primero de octubre, que restringe el porte y uso de estas sustancias en espacios públicos.

La corporación, que trabaja por la reforma de las políticas de drogas, también evidenció en el sondeo que las precauciones que más han tomado los consumidores son: no consumir en espacio público con el 37,7 %, no portar con un 28,9 %, leer el decreto con un 18,1 % y pedir las drogas a domicilio con un 15,4 %.



De las 1.903 personas que participaron en el sondeo, a 1.102 ya les han incautado y destruido sus dosis personales, de estas, el 59,3 % admitió haberle dado dinero a la policía para que no les impusieran sanción.

Sin embargo, el 74 % de las personas que fueron sancionadas, de acuerdo a la encuesta, afirmaron que no pagarán la multa que les fue impuesta por las autoridades. Además, 1.541 personas denunciaron que la policía no escuchó su descargo o testimonio frente a la sanción.



Según el decreto, si las personas afirman ser adictos y se confirma por medio de los familiares o parte médico, la dosis personal no podrá ser decomisada.



El 93,8 % de las personas a quienes se les incautó la droga afirmaron que la volvieron a comprar y el 55,3 % de los encuestados dice que los precios han aumentado, mientras que el 68,1 % asegura que la calidad de lo que compran se mantiene igual.



