Solo tres partidos políticos realizarán consultas internas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que el pasado 30 de junio culminó el plazo para que partidos y movimientos políticos informaran a dicha institución sobre su intención de realizar consultas internas o populares para la toma de decisiones o escoger sus candidatos para las próximas elecciones de 2022.

El CNE informó que de los 17 partidos y movimientos políticos que tienen personería jurídica vigente, 3 informaron que sí tienen intención de hacer consulta y 2 que no participarán en ellas. Los 12 restantes no se pronunciaron.



Los partidos que sí realizarán consultas, el próximo 7 de noviembre, son: Partido Polo Democrático Alternativo, Partido Colombia Humana – Unión Patriótica “UP” y Movimiento Alternativo Indígena y Social "MAIS".



Los partidos que no harán consultas son: Partido Liberal Colombiano y Partido Político Mira.



"En caso de que las agrupaciones requieran realizar una consulta para la toma de decisiones deberán entregar las preguntas ante el CNE, hasta el 10 de septiembre", señaló la institución.



Además, hasta el 31 de agosto los partidos y movimientos políticos podrán retractarse de hacer las consultas.



