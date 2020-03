Congresistas piden que atenciones por coronavirus sean de alto riesgo

Varios congresistas presentaron una propuesta de un proyecto de ley para reconocer como actividad de alto riesgo la que desempeña el personal de la salud en función de la atención y prevención del coronavirus.

Esta iniciativa busca proteger al personal médico, no médico y de limpieza que desempeñan su función en centros de salud y están expuestos a posibles contagios. Uno de los objetivos es que el Ministerio de Salud y Protección Social implemente un registro para que en caso de contagio puedan recibir una indemnización por el 100% de su salario.



Además, de este seguro piden considerar el COVID19 como enfermedad profesional y piden que se dé un trato merecido al personal que labora y así evitar que esta enfermedad no se propague.



En vista de que el Congreso no ha iniciado las sesiones formales, los Representantes a la Cámara y Senadores que presentaron esta iniciativa se la envían directamente al presidente de la República para que él la emita como decreto con fuerza de ley, dada la urgencia y la necesidad de proteger la vida del personal de la primera línea atendiendo esta crisis.



La iniciativa la hicieron congresistas de Alianza Verde, Decentes, Cambio Radical, Polo Democrático y Partido de la U.



POLÍTICA