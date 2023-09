En Shenzhen, China, reina un silencio difícil de explicar. Aunque es una de las ciudades más poblada del gigante asiático -tiene más de 16 millones de habitantes- el sonido que emiten los carros es casi inexistente.



Más del 50 por ciento de los vehículos particulares de esta ciudad del sur de china ubicada a media una hora de Hong Kong son eléctricos, mientras que el transporte público es el 100 por ciento. Pocas ciudades en el mundo se pueden dar ese lujo.



(Además: Multinacional china BYD ve posible hacer una planta de autos eléctricos en el país)

La ciudad, además, pasó de ser en las últimas décadas una pequeña provincia en la que la mayoría de sus habitantes vivía de la pesca a ser considerada como la Silicon Valley de China. Y no es un hecho menor que allí se haya fundado compañías de talla mundial que hace 30 años no existían como Huawei, Tencent y BYD (Build Your Dreams)*, solo por mencionar algunas. Por esto dicen quienes la conocen que es la ciudad del futuro.



Y aunque está a 16.000 kilómetros de Bogotá, no son ciudades ajenas y tienen más en común de lo que cualquiera pueda pensar.



(Le puede interesar: La estrategia de una marca de carros china para conquistar Alemania)

Facebook Twitter Linkedin

Panorámica de Shenzhen, China. Foto: Mateo García. EL TIEMPO

Si usted va caminando por las calles de Shenzhen o la capital de nuestro país es muy probable que se encuentre con los mismos taxis y buses, ya que Colombia es una de las principales apuestas de la compañía BYD, que tiene entre sus productos estrellas los vehículos eléctricos -desde 2022 suspendió la producción de carros de combustible-, tanto de particulares y de servicio público.



BYD, rival de Tesla, de Elon Musk, tiene los ojos puestos en América Latina. De hecho, invertirá 624 millones de dólares en la construcción de su primera fábrica fuera de Asia y el país elegido fue Brasil, en Bahía.



(Siga leyendo: Prospera el negocio del reciclaje de baterías eléctricas: ¿por qué?)



Precisamente Colombia es el segundo país del del mundo -después de China- con la flota más grande buses de servicio público de la compañía asiática que tiene más de 600.000 empleados en todo el mundo y su sede principal está en Shenzhen.

Facebook Twitter Linkedin

Taxis y buses de Shenzhen, China, son similares a los que ruedan en Bogotá Foto: Mateo García. EL TIEMPO

Son más de 1.550 buses en los sistemas de transporte público de Bogotá, Cali y Medellín, siendo el Transmilenio el que tiene más de esta flota. Asimismo, hay rodando 50 taxis eléctricos desde hace 10 años gracias a un convenio que se hizo con el entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Fue entonces cuando llegaron al país.



En Bogotá, por ejemplo, tienen el bus eléctrico más grande del mundo, el cual fue fabricado por BYD pero lleva 5 años parqueado y nunca ha rorado por las calles de la capital porque supera los límites de peso de las vías de ciudad. No obstante, la compañía intenta por las vías legales que el biarticulado de 27 metros de largo y con capacidad de 250 pasajeros pueda operar.



(En otras noticias: Estos son los carros eléctricos más baratos en Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Este es el biarticulado eléctrico más grande del mundo, pero no puede rodar en Bogotá. Foto: Cesar Melgarejo. CEET.

Y el panorama de los taxis no parecía muy alentador. En 2012, cuando entraron en operación, se acordó que no se les aplicaría el pico y placa y tampoco pagarían ‘cupo’. Sin embargo, desde que el presidente Petro dejó la administración distrital el piloto había estado quieto y este año se vence el convenio, por lo que podrían dejar de rodar taxis eléctricos por la capital del país.



Sin embargo, hace dos semanas el Distrito emitió un decreto en el cual amplió por cuatro años más su funcionamiento. El objetivo es que para que en 2035 se cuente con una flota de taxis 100 por ciento eléctricos.



Stella Li, vicepresidenta global de BYD, asegura que esta “debería ser una apuesta más agresiva” en nuestro país y considera que se deberían dar más incentivos para los vehículos eléctricos.

Facebook Twitter Linkedin

Fábrica de BYD en Shenzhen Foto: Cortesía BYD

“Creo que Colombia debería hacer dos cosas para que los automóviles de consumo impulsen un futuro más sostenible. Primero, es que deberíamos trabajar con las instituciones financieras para ofrecer tasas de interés especiales para los vehículos eléctricos. Y el segundo, Colombia todavía tiene una cuota para los eléctricos, pero deberíamos eliminar la cuota de estos para dar, tal vez, una cuota gratuita para cualquier eléctrico con un alcance de más de 50, 60 o 100 kilómetros, pero no dársela a los híbridos”, dijo Li a este diario.



(Otra noticia recomendada: Estas son las marcas que más vehículos vendieron en Colombia durante octubre)



La vicepresidenta explica, por ejemplo, que parte del éxito chino, en especial de Shenzhen en la transmisión, de dio porque se tomaron políticas que “agresivas”. En el caso del transporte público no se hicieron planes a 10 años, como suele hacerse en gran parte del mundo, para que este fuera 100 por ciento eléctrico. En 2017 el gobierno de Shenzhen dijo que todos los buses de transporte deben ser eléctricos y se logró en dos años.



Adicionalmente, la compañía también le apuesta a hacer presencia en Colombia con camiones de carga como la referencia T10DSJ, de aproximadamente 24 toneladas de capacidad de carga y que fácilmente puede convertirse en camiones de aseo.

Facebook Twitter Linkedin

Lara Zhang, gerente Regional BYD y Juan Luis Mesa, gerente General BYD Colombia Foto: Milton Díaz /CEET

“Creemos que nuestro nicho principal con estas referencias son las operaciones urbanas o eventualmente áreas metropolitanas y ciudades contiguas con un rango de distancia de entre 200 y 250 kilómetros, teniendo en cuenta algunas limitaciones que todavía existen en cuanto a infraestructura de carga en el país para desplazamientos de largas distancias”, señaló Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia.



(Lea: Dos paisas crean red de estaciones de carga gratuita para carros eléctricos)



Asimismo, hay ocho referencias de automóviles, algunos de ellos capaces de llegar a 100 kilómetros por hora en alrededor de cuatro segundos, algo que deja en evidencia que es erróneo el imaginario colectivo sobre la poca capacidad de estos vehículos.



Y es que más allá de ver a Colombia como un potencial mercado, desde la compañía asiática insisten en la importancia de apostar por el cuidado del medioambiente, discurso que va muy de la mano de la transición energética que el presidente Gustavo Petro menciona constantemente.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Solo con la flota que hay en Colombia se evita la emisión de 94.300 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a plantar 2’500.000 árboles.



“BYD es el aliado estratégico para que se alcancen los objetivos que buscan afianzar la movilidad eléctrica en el país”, explican desde la empresa.

Así está el mercado de los carros eléctricos

Si bien Tesla es la marca más reconocida de vehículos eléctricos, lo cierto es que BYD el rey del mercado.



Según datos del informe 'Global Passenger Electric Vehicle Model Sales Tracker' de la firma de análisis Counterpoint, divulgado en junio, en el primer trimestre del 2023 la compañía china tuvo un 21,1 por ciento de participación en el mercado mientras que la empresa de Elon Musk, también dueño de X (antes Twitter) se quedó con una participación del 16,01 por ciento. Les siguen Volkswagen, con 6,88 por ciento; Geely, con 5,86 por ciento General Motors, con 4,71 por ciento.



Las ventas crecieron un 32 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior y se espera que a finales de este año las ventas a nivel mundial superen los 14,5 millones.

Facebook Twitter Linkedin

Transporte público en Shenzhen, China. Foto: BYD

Incluso, llama la atención que las baterías con las que funciona Tesla están fabricadas por BYD. Esto teniendo en cuenta que la compañía no solo está enfocada en vehículos, sino que tiene varios frentes de mercado abiertos.



La empresa también le apuesta a electrónica, nuevas energías y tránsito ferroviario. Precisamente tiene un sistema de monorriel, el BYD SkyRail, que es 100 por ciento eléctrico y de menor dimensión que un metro, lo que reduce costos, tiempo de construcción e impacto urbanístico. Este sistema es capaz de transportar entre uno y tres millones de personas diariamente a una velocidad máxima de hasta 80 kilómetros por hora de manera.



(Otra noticia sobre movilidad eléctrica: Los vehículos eléctricos y su aporte a la sostenibilidad del país)



Se espera que en 2024 comience a operar el primer SkyRail fuera de china. Será la línea 17 del metro de Sao Paulo, Brasil.



“BYD es más una compañía de alta tecnología, somos como Apple, abarcamos toda la tecnología. Tenemos desarrollado desde nuestros softwares y si te das cuenta, producimos cada uno de los componentes de nuestros vehículos. Producimos cada componente, poseemos cada tecnología internamente, y esto hace a BYD imbatible, este es el secreto para el éxito de hoy”, aseveró Li a EL TIEMPO.



MATEO GARCÍA

ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO A SHENZHEN

*Con invitación de BYD