En entrevista con BLU Radio el excandidato presidencial Sergio Fajardo reveló que no votará por Gustavo Petro y que prepara un documento “con respeto” para explicar las razones de su contundente decisión.



En la misma charla también habló de cómo terminaron sus conversaciones con Rodolfo Hernández, a quien calificó de “descortés” la manera como decidió cortar con los acercamientos.Rodolfo le responde a Amaranta Hank y a Petro sobre secuestro de su hija

“Yo por Gustavo Petro no voto”. Así con claridad y contundencia lo dijo Sergio Fajardo en dicha entrevista radial, comentario con el cual se mantiene firme con su posición durante su campaña.



“Y lo voy a dejar por escrito, estoy preparando un documento para explicar porqué, cuando me sienta cómodo lo publicaré”, señaló.



De este modo Fajardo, personalmente, cierra la puerta a cualquier acercamiento o posible apoyo al Pacto Histórico tras la culminación de las negociaciones con Rodolfo Hernández, quien el fin de semana a su turno le cerró la puerta a un acuerdo con Fajardo y el centro por “querer cambiar el plan de gobierno que ganó”.

"Rodolfo Hernández fue descortés"

Ante este tema, Fajardo negó que haya llegado a las conversaciones con Hernández “exigiendo cosas”, que entendió “que no había ganado” y que “no le pedí nada a nadie, no fui a negociar porque tengo unos votos”.



Finalmente calificó de “descortés” a Rodolfo Hernández por “actuar de esa manera”, pues según él “habían desarrollado un documento y luego él salió a decir esas cosas”, refiriéndose al pronunciamiento del ingeniero.