Senadores usaron camisetas con nombres de víctimas en las protestas

La violencia generada a partir de enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública en el marco del Paro Nacional, han dejado varias víctimas fatales y cientos de personas heridas alrededor del país.

A partir de esto, múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos y la comunidad internacional han manifestado su preocupación por la situación de derechos humanos que atraviesa el país actualmente.



Miembros de la Coalición de la Esperanza, quienes sostuvieron este viernes un diálogo en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque, vistieron camisetas con los nombres de los jóvenes que han sido asesinados en medio de las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril.



Durante la reunión con el mandatario, la Coalición e recordó al Presidente los nombres de los 33 jóvenes que han perdido la vida durante las protestas y le entregó el compromiso de investigar cada una de estas muertes.

Hay que nombrarlos, hablar de ellos, contar sus historias y encontrar la verdad sobre cómo murieron. Hoy los miembros de la #CoaliciónDeLaEsperanza llevaron a la Casa de Nariño los nombres de las víctimas de violencia homicida en el marco de las manifestaciones. pic.twitter.com/9QW0SOZlgn — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) May 7, 2021

