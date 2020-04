Acusan a senador Richard Aguilar de entregar contratos a dedo

Las sombras sobre presuntos hechos de corrupción durante el mandato del hoy senador Richard Aguilar en la Gobernación de Santander, en el periodo 2012-2015, reaparecieron esta semana. Una de sus exfuncionarias es quien lo acusa de entregar contratos a dedo.

En declaraciones a la W Radio, Claudia Toledo, quien fue asesora y secretaria de Infraestructura durante la administración de Aguilar, admitió que recibió 150 millones de pesos en contratos otorgados por el entonces gobernador de Santander.



“Recibí 150 millones de pesos, lo he dicho a la Fiscalía y a la Corte, he reconocido mi error. El asesor recibió la misma suma”, aseguró Toledo, quien desde el pasado mes de enero buscaba un preacuerdo con la Fiscalía.



En un documento revelado por EL TIEMPO en enero pasado, Toledo, quien fue capturada en octubre del 2019 por su presunta participación en una “red de corrupción”, decía que quería contarle a la Fiscalía cómo, según ella, Aguilar asignaba los procesos de la Gobernación a contratistas específicos antes de que salieran a concurso.



También dijo que explicaría la participación en hechos de corrupción de asesores, diputados y congresistas.

No es la primera vez que sobre el exgobernador de Santander se ventilan presuntos hechos de corrupción.



En agosto del 2018 la Contraloría General anunció que investigaba al senador Aguilar por presuntas inconsistencias en el Programa de Alimentación Escolar en Santander. Los hechos se remontan al 2015 por un presunto daño patrimonial por inconsistencias contractuales que suman más de 3.900 millones de pesos.

Ese año, el Plan de Alimentación fue contratado con la Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales fue por un costo de 10.935 millones de pesos y se pagaron raciones más caras de lo que permite el Ministerio de Educación.



Toledo aseguró que Aguilar habría recibido unos 500 millones de pesos y agregó que “el contratista ha mentido, no contó para quién eran esos pagos y quién tiene esos dineros”.



La exfuncionaria de la Gobernación admitió que cometió un error y que ahora busca “recuperar nuestras vidas, limpiar nuestra conciencia, he reconocido que cometí un error, ante la justicia y mi familia, he querido colaborar”.



Toledo reveló otro dato que entregó a la Fiscalía, según el cual en una casa cercana a la Gobernación de Santander se reunía un grupo de personas “para cuadrar y confeccionar pliegos y requisitos habilitantes”.



