Jota Pe Hernández fue uno de los congresistas más votados en las pasadas elecciones legislativas. El santandereano se ha hecho reconocido por sus posturas críticas en redes.



Hernández se ha visto envuelto en varias controversias y rifirrafes con otros funcionarios de la política nacional. La más reciente fue la acalorada discusión que tuvo con el presidente del Senado, Roy Barreras.



'Jota Pe' Hernández fue electo en marzo de 2022 como senador de la República. Foto: Instagram: @jotapehernandez

Ahora, el 'influencer' volvió a encender la polémica en redes sociales con un mensaje que envió desde su perfil de Twitter. El senador le pidió a los usuarios de la plataforma que lo dejen de seguir si están de acuerdo con la defensa a criminales.



En el trino explicó que su prioridad eran los trabajadores colombianos que sufren los efectos de la delincuencia común. Hernández puso de ejemplo los homicidios o robos que se cometen a diario en Colombia.



“Por favor, ¡Que NO me sigan defensores de delincuentes! Porque para mí, sí es primero un trabajador colombiano (víctima de un robo o un crímen) que un delincuente que se dedica a robar o a matar. Si robó, ¡que pagué! Si mató, ¡que pagué!, y que no le queden ganas de volverlo a hacer”, señaló el congresista.



El comentario generó una fuerte reacción entre sus más de 64 mil seguidores. Usuarios de Twitter relacionaron sus declaraciones con el controversial discurso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En el pasado, Hernández ya había expresado su admiración por el mandatario del país centroamericano.



El senador configuró el tweet para que no pueda ser respondido por otros internautas. Sin embargo, algunos lo citaron para expresarle su opinión sobre el tema. Muchos aseguraron estar de acuerdo con su posición y otros lo criticaron por priorizar a unos ciudadanos y a otros no.



Por favor que NO me sigan defensores de delincuentes! Porque para mí, sí es primero un Trabajador Colombiano (víctima de un robo o un crímen) que un delincuente que se dedica a robar o a matar! Si robó, QUE PAGUE! si mató, QUE PAGUE! y que no le queden ganas de volverlo a hacer🇨🇴 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) October 17, 2022

