Se firma pacto por búsqueda de personas desaparecidas en Buenaventura

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición firmó el Pacto por la Búsqueda – Buenaventura Territorio de Paz. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 841 personas fueron desaparecidas en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, en el contexto del conflicto armado. 779 desaparecidas forzosamente, 40 personas reclutadas, 3 secuestradas y 19 personas asesinadas con ocultamiento de cuerpos.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, las tres entidades que conforman dicho Sistema Integral, aseguran que la firma del pacto permitirá “visibilizar ante la sociedad civil e instituciones estatales la magnitud, sistematicidad y continuidad de la desaparición de personas en este territorio y atender a las víctimas de los demás crímenes ocurridos en el conflicto armado”.



Por esta razón, las tres entidades desarrollan una articulación con víctimas, líderes sociales, organizaciones sociales y representantes de la comunidad internacional.



Además, aseguran que la desaparición forzada se ha utilizado en Buenaventura como “estrategia de la disputa territorial por parte de diferentes actores armados. En el acceso a la bahía, los esteros han sido los lugares para la comisión de este tipo de crímenes y se han identificado algunos sitios de disposición de cuerpos y la ubicación contigua de casas de desmembramiento”.



El Pacto

Luz Marina Monzón, presidenta de la UBPD, explicó que la firma del pacto comprende un conjunto de estrategias de actuación conjunta como contribuir a la compresión del significado de la desaparición y su impacto en la vida de las familias, la construcción de una ruta para encontrar a las personas dadas por desaparecidas, dignificar la labor y brindar protección a las personas que buscan e impulsar acciones entre la UBPD, la JEP, la Comisión de la Verdad, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, familias y organizaciones sociales en el territorio para que la búsqueda sea acorde con los respectivos enfoques diferenciales de género, étnicos y territoriales.



El comisionado Leyner Palacios aseguró que, aunque no es la primera vez que se firman pactos en Buenaventura, resaltó el compromiso de las tres instituciones para que los hechos de violencia que allí se han cometido no vuelvan a ocurrir. “Mañana estaremos desarrollando un plan concreto de acción conjunta para sacar esto adelante”, afirmó.



Asimismo, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, expresó durante el lanzamiento del Pacto el pasado 12 de abril que: “en la medida de que se implemente el Acuerdo Final de Paz en toda su integridad, mejorarán las condiciones de seguridad, protección y realización de los derechos de las comunidades y sectores afectados históricamente por graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario".



Las tres instituciones expresan que la implementación plena del acuerdo de paz es la hoja de ruta “que le permitirá al Estado recuperar el control del territorio, desactivar la violencia, garantizar la justicia, reducir los altos niveles de pobreza, ofrecer alternativas legales a quienes dependen de las economías ilícitas, llevarles desarrollo a quienes históricamente han vivido marginados y cicatrizar las heridas que dejaron 50 años”.

