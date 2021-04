'Gobierno es responsable de la ola de violencia': Rodrigo Londoño

El jefe del partido Comunes, Rodrigo Londoño, envió un mensaje al presidente Iván Duque, en el que manifiesta su preocupación y afirma que “quiérase o no, su gobierno es responsable –por acción u omisión– de la ola de violencia que vive el país y el recrudecimiento del conflicto”.

Explica que tiene conocimiento de la capacidad operativa y de inteligencia que poseen las Fuerzas Militares y pregunta: “¿Cómo explicar que, con esa capacidad, cada vez más robusta tecnológica y militarmente, no se desmonte al paramilitarismo y demás grupos violentos? Sin embargo, actúan libremente por todo el país”.



Afirma que la “paz con legalidad” se percibe en los territorios como “un boicot a la implementación del acuerdo de paz”. Y asegura: “Esta percepción, que no es caprichosa, acentúa los temores e incertidumbres de los firmantes del acuerdo y de las comunidades rurales que sufren un cerco mortal de violencia”.



Londoño, pregunta a Iván Duque “¿Por qué no revivimos el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos) en su espíritu y letra, y reimpulsamos la institucionalidad que lo acompaña?”. Asegura que de esta manera se quitará “un elemento clave” a la violencia que vive el país.



Pregunta también por un posible restablecimiento de los canales diplomáticos con Venezuela, “para trabajar conjuntamente una solución definitiva a la difícil situación fronteriza”. Explica que sería una manera de sembrar paz y desestimular a quienes usufructúan el conflicto, y agrega “el expresidente Álvaro Uribe lo hizo en su momento, a pesar de las diferencias, con el Comandante Hugo Chávez”.



Por último, envió un mensaje a Duque: “Usted puede pasar a la historia de Colombia como el mandatario que ayudó a consolidar la paz; o quedar inscrito como el gobernante que frustró este sueño, incentivando odios que encenderán nuevamente la confrontación entre colombianos”.

Con ánimo propositivo y constructivo le transmito algunas inquietudes.



Abro hilo: — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) March 31, 2021

