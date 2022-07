Mucho se ha hablado durante las últimas dos semanas sobre el futuro del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien tiene en sus manos la decisión de aceptar o no la curul en el Senado tras perder las elecciones contra Gustavo Petro.

Al respecto, el exalcalde de Bucaramanga se pronunció en una entrevista con Blu Radio, donde aseguró que entre este martes 5 y miércoles 6 de julio tomará la decisión.

Si Petro hace lo que yo creo que hay que hacer, ¿cómo le hago oposición a algo que creo que está bien?

Además, Rodolfo Hernández se sinceró y expresó en dicha entrevista que no tiene experiencia en materia legislativa y no pretendía aparentar lo contrario.



“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy. No tengo esa experiencia y vivencia, pero voy a probar. El eslogan de no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad de la campaña sigue vivo”, aseguró.



Hernández también habló sobre la oposición que debería hacerle al presidente electo Gustavo Petro si acepta su curul, a lo que no se mostró muy atraído y dijo: "Si me declaro en oposición, ¿me tendría que oponer con lo que yo estoy de acuerdo? Hago oposición a las cosas que creo que no le hacen bien a la ciudadanía".



"Si Petro hace lo que yo creo que hay que hacer, ¿cómo le hago oposición a algo que creo que está bien? Hay que esperar al 7 de agosto, hay que dejarlo que trabaje y ver qué es lo que va a hacer”, añadió el excandidato a la Presidencia.



