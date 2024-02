‘Hice un manejo riguroso de los ingresos a la campaña’: Ricardo Roa

En medio de la aguda polémica por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, el gerente de entonces y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hombre de temperamento humilde y afable, rompe por primera vez su silencio y responde todas las preguntas. Dice que tiene las cuentas claras.



¿Cómo llega usted a ser gerente de la campaña de Gustavo Petro? ¿Mantuvo realmente un control absoluto de todo lo que entró?

Ya él me había invitado a ser gerente de la campaña en el 2018, pero, desafortunadamente, yo había aceptado por cuarta vez vincularme a los ingenios de la Organización Ardila Lülle, a ser gerente de negocios de Energía y Etanol.

¿O sea, usted pasa de Ardila Lülle, un extremo, a Gustavo Petro, otro?

Así fue. Y duré varios años trabajando con la organización Ardila. En enero del año 2022 recibo una llamada de Gustavo Petro, él estaba con su esposa en París, y me pregunta que qué estoy haciendo. Recién acababa de llegar nuevamente a Honduras, donde trabajaba con William Vélez como gerente nacional de la empresa que distribuye y atiende el servicio eléctrico en ese país. Nos ponemos una cita en Bogotá y el precandidato me invita a ser gerente nacional de la campaña. Tomo la decisión de acompañarlo.

Ocho de los miembros de la junta de Ecopetrol junto con Ricardo Roa (centro). Foto: Ecopetrol

¿Hoy por hoy se siente arrepentido?

No. Sí fue un reto tremendo. Pero le contesto la segunda parte de la pregunta de que si yo hice mi ejercicio: sí, estoy seguro y confiado en haber hecho el mejor. Imaginé esta campaña como una empresa de corta duración, con un dueño, el candidato; una junta o asamblea de accionistas, que eran sus asesores políticos, económicos, y en temas de comunicaciones. Y de ahí para abajo la gerencia, que tenía que encargarse de buscar los recursos, de asegurar la financiación de la campaña, de elaborar un presupuesto, unos sistemas de control y prevención de donaciones y aportes, y producir todas las ideas que se generaban allá arriba. Esa fue la estructura que yo le di a esa gerencia de campaña, y creo que lo hice con la mayor responsabilidad. Monté una oficina de cumplimiento, creé un manual de auditoría interna y diseñé una política de donaciones a la campaña.



Le insisto: ¿a estas alturas del paseo se arrepiente de algo que hizo o dejó de hacer?

No me arrepiento. Nunca pensé ser una persona tan relevante en el proceso de elegir un gobierno progresista por primera vez en el país. Hicimos historia y siempre estuve seguro de la capacidad intelectual, del conocimiento y el propósito social y ambiental que había detrás de Gustavo Petro.

Cuando usted dice que tuvo control real de todo lo que entró, le voy a incluir los aportes en especie, como viajes en avión, porque aparentemente muchos no aparecen registrados; se habla concretamente de un actual ministro, que fue el que más utilizó uno de los aviones de todo este entramado. Pero, además, se habla del famoso narcopiloto, y yo le pregunto: ¿por qué vía la campaña de Petro y el Pacto Histórico llegaron a conocer al narcopiloto Restrepo? ¿Fue a través de Armando Benedetti, de quien se dice que era amigo?

Llegado a la campaña, comenzamos a establecer las necesidades de un servicio aéreo para los desplazamientos del precandidato. Junto con el asesor jurídico de la campaña y con su tesorera y auditora hicimos un pequeño comité en el que evaluamos unas propuestas para este servicio, entendiendo que era una necesidad muy grande. El contrato contemplaba unas tarifas por un mínimo de horas voladas al mes y una disponibilidad. ¿Qué tenía como de particular la empresa seleccionada? Era la oferta más económica. La única que proveía servicio de helicóptero ambulancia, que por la condición del candidato había necesidad de contratar. Y nos financiaba eso contra reposición de votos. Por todo eso la escogimos.

¿Y si todo era tan normal, por qué se desaparecieron de los libros de la campaña muchos de esos vuelos?

Este contrato tuvo tres momentos. En la consulta se hizo un contrato con esta empresa, y el objeto contractual era proveer el servicio, la disponibilidad, el parqueo, de todos los desplazamientos que requiriera el entonces candidato. Segundo momento, el contrato que hace el Pacto Histórico, que tiene ya otro objeto, que son los desplazamientos de precandidatos al Congreso. Luego hay un acta donde consta que hubo un acuerdo entre la campaña y el Pacto a efectos de hacer más económicos los servicios y poder contratar con la misma empresa.



Volviendo a la pregunta de si tuvo control real sobre todo lo que entró a la campaña, ¿tiene registro de para dónde se fueron o para qué se usaron o tiene alguna trazabilidad de los 15.000 millones que Armando Benedetti le ‘refriega’ a Laura Sarabia que recolectó para la campaña?

Sobre eso no tengo nada que decir. Lo que he escuchado o he sabido después de esa declaración se refiere a eventos que quizás se dieron previos al arranque de la campaña, cuando aún yo no estaba al frente de su gerencia.

¿Pero mientras estuvo al frente no entró a la campaña ni un peso de los millones de Benedetti?

Ni de origen de Armando Benedetti ni de ningún empresario hubo ingresos por ese monto.

¿Ni rastros sobre aportes en dinero o en especie que hubiera levantado Benedetti con su amigo y financista, el empresario Euclides Torres?

Bajo ninguna circunstancia. Mi labor se concentró en la financiación a través de la banca tradicional y las cooperativas, y esos fueron los recursos que yo reporté ante el CNE.

Ecopetrol Foto: Ecopetrol

¿Hoy a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, le da miedo que, antes de que cambien al Fiscal, la Fiscalía le impute cargos por, uno, financiación indebida de la campaña; y, dos, haberse volado los topes a través de un esguince jurídico con los 500 millones donados por Fecode? 'Semana' dice que, además, pudo haber dos delitos adicionales, por falsedad en documento y fraude procesal, lo que llevó a la Fiscalía a allanar la sede de Fecode…

No. En ese aspecto estoy bastante tranquilo porque, como ya lo dije, hice un manejo muy riguroso y muy cuidadoso sobre todo el tema de los ingresos a la campaña. Y, obviamente, sobre el tema de los gastos y el nivel de reporte y auditoría. Este proceso pasó por cinco auditorías. Estaban el auditor del candidato, el auditor de la Colombia Humana, el auditor del Pacto Histórico, el auditor externo que contrató la Registraduría para el Consejo Nacional Electoral, que se llama Nexia. El último auditor fue el Consejo Nacional Electoral, que en sesión revisa, valida y acepta o rechaza todos los elementos y componentes, cuentas, soportes, recibos, contratos y facturas del proceso que se registró ante la plataforma de Cuentas Claras del CNE. Finalmente hizo la validación de la campaña del candidato Gustavo Petro en sus tres momentos, (consulta, primera y segunda vueltas) del cien por ciento de los ingresos, y del cien por ciento de los gastos, reconoció a la gerencia nacional de campaña y a la Colombia Humana el cien por ciento de los gastos reportados. Eso me da una tranquilidad de haber hecho la tarea bien.



¿Pero usted fue enterado por Fecode de que había autorizado su consejo directivo, menos un miembro, y por escrito, un aporte específico a la campaña Petro Presidente, en mayo del 2022, por 500 millones de pesos?

No. Yo supe de eso ahora leyendo los medios. Pero en el momento de campaña, en el momento en que yo era el gerente, sí recuerdo alguna vez, entre tantas personas que fueron a hacer propuestas y a hacer ofertas de apoyar, de ayudar, de acompañar este proceso político, que estuvieron algunas personas de Fecode, no recuerdo los nombres exactos, que fueron a decirme “aquí le traemos un aporte”.

¿Entre esas personas que lo visitaron a hacerle esa propuesta abiertamente ilegal estaba el señor William Velandia, presidente de Fecode?

No, yo no recuerdo a esa persona así tan en detalle.

Es que lo que dicen los medios es que al ser una propuesta ilegal porque se trataba de una persona jurídica, usted los mandó a regalarle la plata a la Colombia Humana. ¿Hubo algún direccionamiento de parte suya o alguna instrucción de ello, para después canalizar por esa vía los 500 millones a la campaña?

No, eso nunca pasó. Tenía claro, en el ordenamiento jurídico que aplica en estos procesos, que no se podían recibir recursos de personas jurídicas.



Pero Dagoberto Quiroga, entonces vocero de la Colombia Humana, hoy premiado, además, como superintendente de Servicios Públicos (¿sirvieron los 500 milloncitos de los trabajadores, no?), asegura que usted sí alcanzó a recibir la oferta económica de Fecode, pero que la rechazó por ilegal... ¿Usted no recuerda haber hecho eso?

Así es. Yo lo hice, yo hice eso…

Pero me acaba de decir que no se acuerda…

No, no. Yo lo que no sabía era que había un acta en la que constara que eso iba con destino a la campaña. Eso es lo que no sabía; de eso me he enterado ahora por lo menos. Yo sí recuerdo haber atendido a uno de estos señores de Fecode y cuando él me dice acá le traigo un cheque de Fecode para aporte a la campaña le digo: ‘mire, me muero de la pena porque ustedes no pueden, eso no es legal, hacer donaciones a una campaña presidencial de entes con una personería jurídica’.

¿Usted no le dijo: ‘váyanse para Colombia Humana’?

No, ahí terminó el tema, el señor se fue y dijo: ‘ah, bueno, era un aporte…’. Ya después, ahora viendo los anuncios, entiendo que fue el entonces presidente de la Colombia Humana quien supo de un aporte que quería hacer Fecode y fue y gestionó y le dio trámite al mismo para manejo de gastos del partido.

Del partido, en las elecciones de Petro…

No, es que yo no sé si eso se hizo durante la campaña.

Según denuncia la Unidad Investigativa del diario EL TIEMPO, cuando se hizo la donación a Colombia Humana, qué curioso, su representante Dagoberto firmó un contrato, exactamente por 500 millones, para vigilar las elecciones, idéntico a otro contrato que la campaña Petro que usted gerenciaba firmó con el mismo contratista y el mismo fin (objeto), este sí reportado por ustedes como gasto de campaña: vigilar el día de las elecciones... ¿Ahí no hay mucha coincidencia?

Ahí lo que tengo claro es que la campaña no está vigente el día de las elecciones. Eso es lo que he estudiado, sin ser abogado, soy ingeniero mecánico. Legalmente una campaña termina el día antes de las elecciones, eso dice la ley.

Pero, digamos, invertir plata en unos jurados de votación que van a trabajar por un candidato específico, no por los demás candidatos, ¿eso no debe reputarse como parte de gastos de la campaña?

No. Lo que se haga en el día de las elecciones hace parte de un elemento que se llama el control electoral; y el control electoral en la norma les corresponde a los partidos políticos el día de las elecciones y ahí ya no hay posibilidad de hacer campaña. Ingenial fue la firma contratada por la gerencia nacional de campaña en la primera vuelta. En la consulta venía desarrollando unas actividades con un alcance en el Pacto Histórico. De hecho, gracias a ese sistema y a esa plataforma fue posible recuperar creo que tres o cuatro curules de los aspirantes a Senado y Cámara del Pacto Histórico. Cuando entra el contrato de Ingenial a la campaña es para actualizar, uno, bases de datos de quienes fueran a ser los testigos; dos, hacer toda una logística de comunicaciones, y eso requería unos call centers para saber quiénes sí y quiénes no existían, y quiénes eran reales; y, tres, el hardware y el software necesarios para hacer el sistema de comunicaciones. Hasta ahí llega el alcance de la gerencia nacional de la campaña. El día de las elecciones hay que tener unos monitores, unos auditores, que estén allá reportando; entiendo que en esa ocasión se identificaron, no recuerdo cuántas, mesas críticas… Ya en el día de las elecciones, a esas personas tocaba pagarles un almuerzo, tenerles un servicio de transporte, y es a esa logística a lo que llaman el pago a los testigos, que se hizo a través de ese contrato con Ingenial.

Cierre de campaña presidencial de Gustavo Petro en Barranquilla, el 21 de mayo de 2022. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Perdón que le insista, pero el diario EL TIEMPO denuncia que Colombia Humana, con esa plata de Fecode, contrató a la misma firma que usted ya había contratado, Ingenial Media S. A. S., para, comillas, “la implementación del esquema integral de control electoral, posterior al desarrollo de las elecciones del 29 de mayo del 2022”. Un mismo objeto electoral en cuatro contratos es reportable en tres, pero en el último pasa derecho, precisamente con los $ 500 de Fecode…

Solo tengo el detalle de lo que yo contraté. Lo que me parece, y, otra vez, no soy abogado, es que el objeto de los contratos puede ser el mismo, lo que sí está cambiando aquí es el alcance. El preparar las bases de datos, los sistemas de comunicaciones, la logística para hacer una labor, hasta ahí llega lo de la campaña, y que el día ‘D’ se hace la aplicación de ese esquema de control, eso ya es de un alcance distinto de lo que se contrató desde la gerencia nacional de la campaña.

Tengo entendido que según un concepto del CNE, cualquier inversión que se haga en pagar testigos electorales en cualquier momento es reputado como gasto de campaña… ¿O estoy equivocada?

Nunca he escuchado ese concepto del CNE.

Fecode y Colombia Humana fueron a una notaría cuatro meses más tarde de las elecciones, a limpiar el rastro, advirtiendo en una escritura que la plata no iba para la campaña, contradiciendo así los documentos internos del sindicato, que decían que sí iba para la campaña…

Ahí yo debo manifestarme absolutamente desconocedor de qué pudo pasar después del 19 de junio, cuando ganamos, porque lo que siguió fue la juiciosa y muy rigurosa rendición de nuestras cuentas.

¿Doctor Roa, usted sí cree, como afirma el presidente Petro, que esas investigaciones a la financiación de la campaña es porque lo quieren tumbar?

Pues yo no puedo opinar en temas de política porque nunca he sido político. Siempre me he destacado por ser una persona técnica, administrativa, financiera, manejando empresas, pero yo creo que la lectura que puede hacer el Presidente la puedo estar haciendo yo también, por ostentar quizás el cargo más importante de la industria en el sector energético en nuestro país, pues me volví un foco de alta atención. Hoy, a la edad que tengo, y después de haber sido el presidente, el gerente de empresas del sector privado, del sector público, del orden nacional, distrital, departamental, tengo una tranquilidad frente a los órganos de control, porque no tengo ni un procedimiento, ni una condena, ni un juicio, por ninguna circunstancia, ni a nivel penal, ni fiscal ni disciplinario. Hay que seguir respaldando la democracia, y hay que procurar darles firmeza, acompañamiento y estabilidad a la institucionalidad y al Presidente.



Doctor Roa, yo nunca me meto con la familia de un funcionario. Tengo muy claro que son dos cosas diferentes. Aunque a veces coincidan, como sucedió con el presidente Petro y su hijo Nicolás, en el tema de la financiación de la campaña. Pero sí le tengo que preguntar por su compañero, que tiene –y es la única pregunta que le voy a hacer al respecto– mínimo dos contratos con el Estado. ¿Usted se los consiguió?

Mire, ese es quizás uno de los temas que más me han dolido de todo esto. Julián es una persona a la que prácticamente están destruyendo. Sí lo acompañé a él a Medellín una vez… Yo iba a ser era el presidente de ISA. Entonces, empezamos a buscar opciones de vivir y laborales en Medellín. A él le presentaron un amigo en la Secretaría de Educación de Medellín, quien le ofreció ayuda con una prestación de servicios en actividades de promoción y desarrollo. Finalmente, no fui presidente de ISA, sino que me quedé acá, y apareció una oportunidad para Julián en el Invías y coincidieron las dos fechas de los contratos. Él envía un correo a Medellín resumiendo lo que había hecho en ocho días, pero advirtiendo que no puede seguir porque ya tiene otra posición laboral. Entonces, a las dos o tres semanas le dicen por un correo: ‘ah, bueno, esto no se hace así, usted tiene que diligenciarnos este formulario’. Y él lo hace. Ahí está un acta en la que él renuncia a cualquier salario por trabajos que no alcanzó a prestar. En el otro contrato con Invías, él va y hace su tarea. Un mes y una semana duró allá. Eso son los dos tiempos de los contratos “jugosos”, creo que se ganaba 6 o 7 millones de pesos, y me dijo que ese sueldo no le alcanzaba sino para el taxi y que no le interesaba la burocracia, sino trabajar y producir. Yo le aconsejé que se retirara. Hay una persecución en su contra, porque hoy lo investiga la Procuraduría, no sé si distrital o General de la Nación, por esa doble contratación. Una por siete días en los que ejecutó una orden de prestación de servicios, y otra por un mes y una semana que duró en el Invías.

¿Y hoy no tiene contratos?

No.

¿La junta directiva de Ecopetrol ya le preguntó a usted por todas estas investigaciones? ¿Sí pueden afectar a la compañía, que cotiza en la bolsa de Nueva York? ¿Y qué van a hacer para evaluar ese riesgo?

Sí, la junta ha estado muy acuciosa, a través de su comité de auditoría y también en sesiones de junta, revisando. Adquirí un compromiso con la junta de estar reportándoles, y permanentemente, sobre eventuales procesos. Del anuncio de imputarle cargos al gerente nacional de la campaña a la Presidencia, de eso hoy no hay nada. No he sido notificado.

Algunas personas dicen, con cierta maldad, que es que por cuenta del escándalo de Fecode, y montándose en los éxitos de su antecesor, que usted reporta una cantidad de éxitos en su actual gestión. Otros pensamos que su gestión ha sido exitosa, sin duda, además teniendo en cuenta que el Presidente pretende acabar con la industria extractiva en Colombia. Pero irónicamente su misión, doctor Roa, es aumentar la producción, de la que en gran parte vive el país…

Nunca he desconocido que el año 2022 fue para Ecopetrol extraordinario, en términos de sus utilidades, parámetros de desempeño operativo y funcionalidad en cada una de sus líneas de negocio. Producto de lo cual, en el año 2022, Ecopetrol le transfirió a la Nación 42,6 billones de pesos en regalías, impuestos y utilidades. Es histórico. Pero en el año 2023 le entregaremos a la Nación cerca de 56 billones de pesos.

Marchas de Fecode. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Hay gente que dice que el presidente Petro le está sacando plata a Ecopetrol…

En los últimos tres años (21, 22 y 23), el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles acumuló deudas de la Nación hacia Ecopetrol por 69 billones de pesos. Y en el año 2023 gestionamos con el alto gobierno el pago de 37 billones de pesos de lo financiado en los combustibles en el año 2022. A Ecopetrol, en el año extraordinario que tuvo, tampoco es que la dejen con una alta liquidez ni una alta disponibilidad de flujo de caja. Gracias a esa buena disposición del Gobierno Nacional, de entregarle y de pagarle el cien por ciento de los recursos, eso ayudó a que Ecopetrol pudiera apalancar un plan de inversión, el más alto de toda la historia, en el año 2023. Hoy tenemos el 97 por ciento de ejecución.



Ricardo Roa fue designado gerente de la campaña Petro presidente, el 21 de enero de 2022. Foto: Twiter: Gustavo Petro

Pues sí, son resultados muy atractivos…

No teníamos esos indicadores desde hacía 10 o 15 años en producción. Hubo meses en que alcanzamos a producir 778.000 barriles diarios. Y aquí viene otra gran buena noticia: tuvimos la mayor producción de crudo en los últimos 10 años, 720.000 barriles día. Y en las refinerías, ni qué decir. También los activos de transporte de crudo y de combustibles tuvieron su mejor desempeño en la historia de Ecopetrol en el 2023.

¿Y en cuanto a la actividad exploratoria?



En el año 2023 perforamos 22 pozos, y en 11 fuimos exitosos. Un 50 por ciento de éxito en la campaña exploratoria. Esos son los resultados que vamos a mostrar.

¿Usted va a insistir en hacer negocios con Pdvsa?

¿Qué está por encima de todo, la soberanía energética, la autonomía energética o la seguridad energética? Creo que nuestro mayor compromiso con el país debe ser la seguridad energética. Llevamos varios meses importando cantidades importantes de gas, casi 200.300 millones de pies cúbicos día.



¿Pero no se supone que gas en Colombia hay mucho, pero que falta sacarlo?

Hay momentos en que la demanda requiere unas cantidades adicionales; estamos atravesando un Niño, donde la generación térmica soportada en gas necesita unos volúmenes adicionales a lo que es la historia de cuando no hay Niño. También estuvo la contingencia con Canacol. Eso ha hecho que tengamos una estrechez hoy, y Ecopetrol ha identificado que a mediados de este año vamos a empezar a tener un déficit de entre 27 y 30 millones de pies cúbicos día. De aquí al año entrante un déficit de unos 130 millones de pies cúbicos día. Y así en adelante. Entonces, creo que nuestra mayor responsabilidad es salir a buscar desde ya oportunidades.

¿Mejorar las metas de producción no va en contra de lo que opina su jefe?

Eso va en línea con lo que planteó la administración anterior en esta hoja de ruta de la transición energética y va en línea con la hoja de ruta de la descarbonización. El hecho de haber adquirido ISA es el primer gran paso. Yo estoy de acuerdo con que el país, el mundo y la industria petrolera tienen que hacer un tránsito a la descarbonización de las economías, hacia las energías limpias.

Pero gente tan seria como Jorge Iván González, recién desvinculado de Planeación, pedía gradualidad: “Se necesita el petróleo para la transición energética”. ¿Y si el Presidente le dice a usted ‘no más, no más contratos de exploración’, los que hay no se agotan tarde o temprano?

¿Sabía usted que desde el 2019 el país no firma contratos nuevos? Durante el último año de Santos y todos los de Duque no se firmaron contratos. El último contrato que firmó Ecopetrol fue en el 2019. Estamos asegurando la defensa y el cuidado del negocio tradicional de Ecopetrol, con el fundamento de que mediando buenas condiciones de precios del mercado internacional se viabilicen una mayor extracción y explotación. Segundo, trabajamos en la protección de esa generación de riqueza del negocio tradicional, donde está la fuente de los ingresos necesarios para la transición energética.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

