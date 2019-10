El respeto que reinó entre los candidatos a la alcaldía de Bogotá

La cordialidad y el respeto entre los candidatos fueron la nota predominante en el debate realizado en la noche de este jueves por EL TIEMPO y W Radio con los cuatro aspirantes a la alcaldía de Bogotá, en el cual los ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer la concepción de ciudad que tienen los aspirantes y así decidir lo mejor para el futuro de la capital del país.

Desde antes de comenzar la discusión, los candidatos Claudia López, Carlos Fernando Galán, Miguel Uribe Turbay y Hollman Morris dieron muestra de una especie de colegaje que no es común entre candidatos a un cargo público. Y menos a tres días de jugarse el todo por el todo en la elección de este domingo.



Se saludaron amablemente, se tomaron selfis entre ellos y bromearon. No puede ser de otra forma: llevan 47 debates a lo largo de la campaña, viéndose la cara y hablando de sus propuestas para la ciudad.



También se les nota que los cuatro son de una generación diferente, en la que la violencia ya no es una herramienta política. A dos de ellos –Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay–, el cartel de Medellín les quitaron a uno de sus padres; y los otros dos –Hollman Morris y Claudia López– han conocido de cerca el conflicto y el proceso de paz con las Farc, han escrito sobre él y han analizado la implementación del acuerdo con la exguerrilla. Los cuatro votaron sí en el plebiscito.



Por esos puntos en común, las coincidencias afloran a pesar de lo que está en juego.

Eso lo saben sus seguidores, que, desde que comenzó a caer la noche en la ciudad, empezaron a agolparse en las afueras de las instalaciones de EL TIEMPO, donde se realizó el debate.



El ambiente parecía el de las afueras de un estadio de fútbol y los seguidores semejaban a hinchas de equipos que se jugaban el partido definitivo de la temporada.

A muchos no les importó la congestión de carros que se hacía en la avenida El Dorado, algunos de los cuales pitaban a su paso por el periódico, lo que animaba a las barras de los aspirantes a levantar banderas y gritar consignas.



Uno de los primeros que llegaron a la cita fue el padre de Claudia López, Reyes Elías López, quien arribó a pie para acompañar a su hija. Contó que había hecho política en Bogotá con Luis Carlos Galán, padre de Carlos Fernando, uno de los rivales de Claudia.



Según dijo, fue candidato al Concejo de Bogotá de la lista de Galán, quien, según el padre de la candidata, logró elegir cuatro concejales y él era el quinto en la lista, en ese momento.“Tengo que decir que los hijos no salieron con el legado de Luis Carlos Galán, porque yo estuve de cerca, yo lo viví”, afirmó Reyes Elías López.

Los apoyos

El primer candidato en arribar a las instalaciones de EL TIEMPO fue Hollman Morris, quien llegó a las 7:50 de la noche, una hora y diez minutos antes de la cita. Luego arribaron Miguel Uribe, Claudia López y Galán, quien llegó cinco minutos antes de comenzar el encuentro y tuvo que ser maquillado en el mismo set.



Llamó la atención la compañía de Sergio Fajardo, excandidato presidencial, a Claudia López, al igual que de la representante a la Cámara Juanita Goebertus y de la esposa de Antanas Mockus, Adriana Córdoba.



A Miguel Uribe Turbay lo acompañó uno de sus principales apoyos: su esposa, María Claudia Tarazona, al igual que Óscar Acosta y Adriana Piñera del equipo de su campaña.



Hollman Morris también llegó con su compañera sentimental, Mery Gutiérrez, y a Galán lo acompañaron miembros de su equipo: Miguel Silva Moyano, Juan Pablo Rocha, Juan Abel Gutiérrez y Margarita Castro.



Mientras se desarrolló el debate, los acompañantes de los candidatos tuvieron un lugar especial para seguirlo por televisión y en el set solo estaba el equipo técnico de Citytv, que trabajó durante toda la semana para que ningún detalle se escapara de la transmisión.



Hubo momentos en que cada uno cuestionó las ideas de los demás. Por ejemplo, en la primera pregunta, sobre las propuestas que les parecían inadecuadas de los otros. El resto fue planteamiento para la ciudad que sueñan.



Mientras los candidatos hablaban, a Claudia López se la vio tomando apuntes y a Miguel Uribe consultando su celular en un par de ocasiones. Tal vez dialogando con sus colaboradores.



López fue la única que se apoyó en carteles y fotos para explicar sus propuestas.



En los cortes de comerciales, algunos de ellos aprovecharon para hablar con sus equipos y retocarse el maquillaje. Miguel Uribe recibió otro beso de la buena suerte por parte de su esposa, María Claudia, quien también le acomodó la camisa.



En un paso a la publicidad, Hollman Morris pidió que le acomodaran mejor una de las cámaras porque, según él, le estaba haciendo una sombra, lo que inmediatamente se atendió.



También aprovecharon para tomar agua y en una ocasión Miguel Uribe cruzó un par de palabras con Hollman Morris. Dialogaron entre ellos y con el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo.



Al final del encuentro se despidieron con la misma cordialidad con la que se saludaron, esperando, cada uno, haber terminado de conquistar el voto de los electores en el debate de este jueves en la noche, que fue definitivo para la decisión del próximo domingo.

