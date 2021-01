¿Por qué Reino Unido recomienda no viajar a algunas zonas de Colombia?

La Embajada de Reino Unido en Colombia les hizo recomendaciones a sus ciudadanos referentes a los viajes fuera de este país, en medio de la pandemia de coronavirus.



El país europeo advierte que los ciudadanos deben quedarse en casa, no deben salir de casa ni viajar, incluido el extranjero, a menos que tengan una razón legalmente permitida para hacerlo y si viajan a Colombia deben hacerlo "con base en la evaluación actual de riesgos de covid-19"



No obstante, para quienes viajan a Colombia, la embajada no recomendó ir los departamentos de Arauca y Guaviare (excepto sus ciudades capitales).



También desaconsejó ir el departamento de Chocó (excepto su capital Quibdó, los pueblos de avistamiento de ballenas de Nuquí y Bahía Solano, y el sitio turístico de Capurganá).



Consideró riesgoso ir a la región de Ariari en el sur del Meta, pero hizo la salvedad sobre Caño Cristales por ser un sitio turístico, pero recomendó viajar a la Macarena con una compañía turística.



Adicionalmente, pidió evitar los viajes a las regiones del sur de Bolívar y el sur de Córdoba; el Pacífico Sur, Sanquianga y Telembi, en Nariño; Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca; la región occidental del Cauca; Urabá y Bajo Cauca, en Antioquia y la comarca del Catatumbo en Norte de Santander.



Además, no recomendó ir a Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Asís y Puerto Leguizamo en Putumayo; Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, Paujil y La Montañita en Caquetá y Puerto Carreño en Vichada.



Finalmente, recomendó no visitar la frontera con Venezuela y Ecuador, a excepción del paso fronterizo de la carretera Panamericana, en Ipiales, y señaló que en los últimos meses se han evidenciado protestas en Colombia que pueden repetirse y “volverse violentas”.



“Varias personas han resultado muertas y heridas. Debe permanecer alerta, evitar todas las manifestaciones y monitorear los medios locales para obtener la información más reciente”, señaló la embajada.



En este mismo sentido, entre los consejos de seguridad que da la embajada de Reino Unido a sus viajeros a Colombia asegura que, "a pesar de las mejoras en la seguridad, las tasas de criminalidad siguen siendo altas en Colombia. Los grupos armados ilegales y otros grupos criminales están muy involucrados en el tráfico de drogas y en delitos graves, incluidos el secuestro (con fines políticos y de rescate), el blanqueo de dinero y la extorsión y la prostitución".

