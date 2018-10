Registraduría seguirá adelante con consultas antiminería pendientes

La Registraduría Nacional informó que, por el momento, seguirá adelante con la organización de las dos consultas populares que buscan prohibir la minería en San Bernardo y Fusagasugá, ambos municipios en Cundinamarca.

Este jueves la Corte Constitucional emitió un fallo de tutela mediante el cual señaló que las consultas populares no pueden prohibir la explotación de recursos naturales en los municipios dado que, constitucionalmente, el Estado es dueño del subsuelo en todo el territorio nacional.



Esto significa que aunque la votación en las consultas populares sea a favor de prohibir la explotación de recursos naturales en cada población, esa decisión no frena los proyectos que haya en curso.

Sobre esta decisión, la entidad electoral manifestó que, hasta el momento, no ha recibido la orden de que esas dos consultas no se realicen y que, por lo tanto, esos procesos no se detendrán.



“Sobre el fallo de la Corte Constitucional, la entidad no se pronunciará por ahora ya que no ha sido notificada de ninguna decisión que tenga que ver con ella”, manifestó la Registraduría.



Las dos consultas en los municipios de Cundinamarca están previstas para el domingo 21 de octubre y sumadas tendrían unos costos de 450 millones de pesos.



