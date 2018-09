Contundente rechazo a posibilidad de revivir inmunidad parlamentaria

Un rechazo generalizado a la posibilidad de revivir la inmunidad parlamentaria manifestaron este jueves varios sectores políticos.

La idea, contenida en un proyecto de reforma de la justicia que presentaron la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia y un grupo de diez congresistas uribistas, es que los mismos congresistas decidan sobre el avance de sus investigaciones.



Según dos artículos del proyecto de enmienda constitucional, el Fiscal General sería el encargado de “investigar y acusar” a los congresistas y a los magistrados y las comisiones primeras de Senado y Cámara validarían el avance de estos procesos.



Para completar, en otro artículo, se dice que “ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a la que pertenezca, durante el periodo constitucional”.



Actualmente, las investigaciones contra los congresistas son desarrolladas por la Corte Suprema de Justicia y varias de ellas han derivado en poner tras las rejas a más de un legislador por supuestos actos de corrupción, entre otras faltas.



Una de las voces más relevantes que le retiró su apoyo al proyecto de reforma de la justicia de los congresistas del Centro Democrático fue el propio expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo de esa colectividad.

Apoyaremos la Reforma a la Justicia del Gbno, entendemos que no saldrá la magnifica idea de la Sen Paloma Valencia para que haya una sola Corte, pero seguiremos proponiendo la reflexión pública porque los partidos no se pueden agotar — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 27 de septiembre de 2018

El senador por el Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, explicó que la protección “para congresistas y altos dignatarios” en sus procesos ante la justicia solamente “existe” en España y en Colombia.



“Hoy prácticamente el caso del magistrado Gustavo Malo está congelado desde junio de este año precisamente porque el juicio, en este momento, está en manos del Senado y la comisión de instrucción ni siquiera se reúne desde junio”, explicó Gaviria.



Sin embargo, el resto de sus colegas no parece comulgar con esta posibilidad. El senador por el Partido Liberal Mauricio Gómez Amín dijo que él no votará “nada que tenga que ver con limitar a las cortes”, refiriéndose a la función de la Corte Suprema de procesar a los congresistas.



Su colega por Cambio Radical Richard Aguilar afirmó que la propuesta de revivir la inmunidad parlamentaria es un “exabrupto” y que es “profundamente regresiva”.



“Nosotros no aceptamos eso. No por nada Paloma reculó en su propuesta y anunciaron que iban a revisar ese artículo”, afirmó Aguilar.



El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Nicolás Albeiro Echeverry, rechazó esa posibilidad y afirmó que “ignorar los doce millones de votos que obtuvo la consulta anticorrupción y el clamor de las personas en las redes” para que haya una “actuación política más responsable” es “ir en contra de lo que la sociedad está pensando”.

El senador por ‘la U’ Roy Barreras rechazó no solamente la posibilidad de revivir la inmunidad parlamentaria sino todo el proyecto de reforma de la justicia de los uribistas.



“Esta reforma hay que verla de forma integral, no sólo es el fuero parlamentario. Está la eliminación de las cortes, la elección del Fiscal en manos del Ejecutivo y también el fuero parlamentario. Este proyecto debilita el equilibrio poderes”, afirmó Barreras, quien calificó la figura del fuero parlamentario como “exótica”.



Por los lados de los partidos de oposición, el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro afirmó que la propuesta lo que “pretende” es “salvar de la cárcel a Uribe y a los congresistas que tienen riesgos de medida de aseguramiento al ser investigados por la Corte Suprema de Justicia”.



El representante a la Cámara por el Polo, Germán Navas, afirmó que la inmunidad parlamentaria “tenía razón de ser” en las épocas en las que se encerraba a los congresistas “por razones políticas, pero ahora el que se lleva a la cárcel es por sinvergüenza”.



“Eso en épocas de guerras civiles sí se justificaba, pero esas cosas han cambiado. Yo no soy partidario de que se reviva”, dijo Navas.



La senadora Valencia afirmó que no insistirá en que la inmunidad parlamentaria quede en la reforma de la justicia que salga del Congreso, pero anunció que se la jugará para que se elimine el fuero para congresistas y magistrados.



POLÍTICA