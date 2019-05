El intenso día que vivieron los partidos en el Congreso

Aunque no hubo plenarias de Senado y Cámara, el miércoles el Congreso fue un hervidero por culpa de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de otorgar la garantía de la no extradición al exguerrillero Jesús Santrich y la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, y la vicefiscal María Paulina Riveros, como consecuencia de la misma.

Durante toda la tarde, en el Capitolio, los partidos políticos sostuvieron reuniones en las que analizaron las implicaciones de estos dos hechos y el camino que debe seguir la institucionalidad del país.

La profundidad de las discusiones llevó a que la plenaria del Senado –en la cual se esperaba que el tema se tomara la sesión– se suspendiera.



La bancada del Centro Democrático, el partido de gobierno, se reunió durante la tarde y parte de la noche en la presidencia del Senado, encabezada por su jefe máximo, el expresidente Álvaro Uribe, quien durante el día ni siquiera opinó sobre el tema en su cuenta de Twitter.



En la noche de este miércoles se conoció un comunicado del Centro Democrático en el que ese partido manifestó, entre otras cosas, que los hechos de Santrich demuestran que los acuerdos "de paz crearon un cogobierno del narcotráfico que imposibilitan al Ejecutivo para combatirlo".



El senador uribista Santiago Valencia fue uno de los primeros en comenzar a hablar del tema y dijo que esta es una “gran oportunidad” para que el presidente Iván Duque lidere una “reforma de la justicia” a través de este mecanismo. “La justicia tocó fondo”, afirmó Valencia.



Su tesis fue apoyada por el senador José Obdulio Gaviria. “En una gran reforma constitucional vamos a volver a un sistema de una sola corte, que será una verdadera corte suprema, que tendrá una sala constitucional y otras salas de consulta”, afirmó el congresista del Centro Democrático.



Sin embargo, otros sectores políticos rechazaron la idea de una constituyente y llamaron a la calma. Luego de una extensa reunión, algunos senadores de los partidos Liberal, ‘la U’ y Cambio Radical manifestaron que las salidas a esta situación están en las normas vigentes y no es necesario convocar una constituyente.



“El Estado tiene las herramientas para superar este momento actual”, aseveró el senador por el partido Cambio Radical Temístocles Ortega.



Pero este grupo de congresistas fue más allá y resaltó que el tribunal de paz, en la decisión sobre el caso de Jesús Santrich, remitió copia a la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que, según ellos, podría investigar al exguerrillero en su condición de congresista.



En los acuerdos de paz, las Farc quedaron con cinco curules en Senado y cinco en Cámara, una de ellas para Santrich. Sin embargo, el exjefe guerrillero no se ha podido posesionar por estar detenido y el Consejo de Estado tampoco no le decretó pérdida de investidura.



“Si la Corte Suprema encuentra pruebas de que el señor Santrich cometió un delito, pues lo condena y lo extradita en la justicia ordinaria. De manera que es falso que haya impunidad y que haya caos y constituyentes y hecatombes, que le encantan a las huestes de extrema derecha del uribismo”, dijo el senador por ‘la U’ Roy Barreras.



Los conservadores –también partido de Gobierno–, se reunieron en la secretaría del Senado y emitieron un comunicado en el que lamentaron la renuncia de Néstor Humberto Martínez al ente investigador y sentaron una posición contra los tribunales de la justicia para la paz.



“La JEP, en la decisión adoptada, demostró que es inviable en las condiciones actuales. La JEP se suicidó. Por ello se requiere convocar a los países garantes para reformar de forma inmediata los excesos que viene cometiendo”, afirmaron los conservadores.

REDACCIÓN POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co

@PoliticaET